Вечером в воскресенье два украинских катера и сопровождавший их буксир были обстреляны и задержаны пограничниками ФСБ у Керченского пролива. Россия обвинила моряков в нарушении границы, а власти Украины - в провокации. Киев и западные страны, в свою очередь, обвинили Москву в агрессии.

Путин на форуме напомнил, что в сентябре этого года украинские корабли проходили через Керченский залив. По его словам, тогда моряки «исполнили договоренности», сообщив, «в каком составе идут»: «Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения».

Российский президент обвинил украинских моряков в том, что в этот раз они не отвечали на запросы пограничников и вошли в территориальные воды, которые еще до аннексии Крыма были российскими. «Даже после нарушения государственной границы им предложили взять лоцмана - молчание», - сказал Путин.

Российские пограничники в этой ситуации действовали так, «как они должны были действовать», утверждает Путин: «Если бы они действовали иначе, их надо было отдать под суд». И напомнил, что среди моряков было двое сотрудников Службы безопасности Украины, назвав их присутствие на катерах «явными признаками заготовленной заранее провокации», цель которой - ввести военное положение на Украине.

«Это нечистоплотная игра внутри страны, подавление политических противников», - подытожил Путин и поделился своим ощущением, что западные лидеры «все прощают» Киеву и выполняют все его требования: «Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев».

Порошенко не дозвонился

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Путина и Порошенко «напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации». Песков во вторник заявил, что «ситуация не нуждается в умиротворении». «Умиротворение произошло, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы», - сказал он.

Во вторник в интервью украинским телеканалам Порошенко заявил, что после инцидента в Черном море хотел созвониться с российским президентом. «Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», - пояснил президент Украины.

«Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа», - сказал он. Песков на это ответил лишь, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было».

Порошенко сказал, что вынужден был звонить канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда не смог связаться с Путиным, чтобы та поговорила с ним об освобождении моряков. Накануне Кремль сообщал, что Меркель действительно позвонила российскому президенту. Путин в разговоре с ней возложил ответственность за инцидент на Киев.

Трампу не нравится агрессия

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что после керченского инцидента может отменить запланированную встречу с Путиным, которая должна состояться на полях саммита G20 в Аргентине (он начнется 30 ноября). «Может быть, я не буду проводить эту встречу [с Путиным]. Мне не нравится эта агрессия. Мне совершенно не нужна такая агрессия», - сказал Трамп.

«Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем», - прокомментировал заявление Трампа Песков. Сам Путин на форуме «Россия зовет!» сказал, что надеется на встречу с американским президентом.

В свою очередь, пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что европейские страны должны сделать больше, чтобы помочь Украине. По ее словам, речь может идти об ужесточении санкций и пересмотре соглашений о строительстве газопровода «Северный поток - 2».

Инцидент у Керченского пролива стал очередным обострением конфликта Украины и России, которая аннексировала Крым в 2014 году, а позже построила на полуостров мост через Керченский пролив. Украинская сторона называет действия России актом военной агрессии, Порошенко подписал указ о введении военного положения сроком на один месяц.

Рубль колеблется

В первый рабочий день после захвата украинских кораблей резко упал курс рубля к доллару и евро. Аналитики указывали, что российская валюта реагирует на геополитику и санкционные риски.

Во вторник рубль умеренно укреплялся к доллару и евро на фоне снижения напряженности в российско-украинском конфликте из-за инцидента в Керченском проливе, цитировал аналитиков «Интерфакс». В среду утром рубль снова рос.

Накануне конфликт в Черном море комментировал российский премьер Дмитрий Медведев. Как и Путин в разговоре с Меркель, он связал его с предстоящими выборами на Украине.

«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур, - говорил Медведев. - Для того, чтобы добиться определенных политически выгодных для действующего президента решений и была, по всей вероятности, предпринята эта самая провокация».