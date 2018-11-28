Президент Владимир Путин впервые прокомментировал события в Черном море, которые привели к резкому обострению конфликта между Россией и Украиной. Он назвал захват украинских кораблей небольшим инцидентом и провокацией накануне президентских выборов.
«Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», - заявил Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!»
«Это же пограничный инцидент. Не более того!» - сказал Путин и задался вопросом, почему Киев не вводил военное положение в 2014 году, когда «Крым решил присоединиться к России», а в Донбассе шли тяжелые бои с использованием танков, артиллерии и «даже авиации».
«Это же была другая, масштабная история», - продолжил Путин. «И никакого военного положения не вводилось!» - добавил он. «А сейчас небольшой инцидент в Черном море - и ввели военное положение. Явно это ради выборов делается», - сказал Путин.
По словам президента России, рейтинг Порошенко (он при этом ни разу не назвал его по фамилии) находится «примерно на пятой строчке», «у него есть шансы не войти во второй тур». Поэтому, как считает Путин, украинский президент решил «что-то делать», «чтобы ситуацию обострить» и создать препятствия для конкурентов, прежде всего от оппозиции.