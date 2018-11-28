Глава МИД Эстонии призывает ввести дополнительные санкции в отношении России

«В связи с событиями в Керченском проливе уже прозвучали призывы ввести в отношении России дополнительные ограничивающие меры. Как я уже говорил в течение последних дней, это грубое нарушение Россией международного права, которое не должно остаться без последствий. В этом контексте я считаю правильным ввести дополнительные ограничивающие меры и продлить действующие на сегодняшний день санкции в отношении России», - сказал Миксер в переданном BNS в среду комментарии.