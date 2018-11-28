Ср, 28.11.2018
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  • Глава МИД Эстонии призывает ввести дополнительные санкции в отношении России

Глава МИД Эстонии призывает ввести дополнительные санкции в отношении России

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Министр иностранных дел Свен Миксер.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Глава МИД Свен Миксер считает, что в отношении России должны быть введены дополнительные санкции за нападение на украинские суда на Керченском проливе.

«В связи с событиями в Керченском проливе уже прозвучали призывы ввести в отношении России дополнительные ограничивающие меры. Как я уже говорил в течение последних дней, это грубое нарушение Россией международного права, которое не должно остаться без последствий. В этом контексте я считаю правильным ввести дополнительные ограничивающие меры и продлить действующие на сегодняшний день санкции в отношении России», - сказал Миксер в переданном BNS в среду комментарии.

«Нападение на украинские суда и задержание команд судов представляет серьезную новую эскалацию в продолжающейся уже пятый год агрессии России против Украины и ее попытках де-факто закрепить нелегальную аннексию Крыма», - добавил Миксер.

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