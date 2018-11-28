Узнайте, почему Ди Каприо удалось быстро продать свой дом в Лос-Анджелесе

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо продал принадлежащую ему виллу у озера в Лос-Анджелесе. Изначально дом был выставлен на продажу за 1,75 млн долларов, пишет Realty.newsru.com.
Покупателя найти не удавалось, пока цена не была снижена до 1,6 млн долларов, и вилла в тот же день обрела нового владельца, сообщает Realtor.com.
Эту виллу в испанском стиле, построенную в 1931 году, актер купил 20 лет назад для одного из членов своей семьи за 775 тысяч долларов. Площадь дома составляет 325 квадратных метров, а участка – 594 квадратных метра.
В доме с четырьмя спальнями и таким же количеством санузлов также есть гостиная, кабинет, кухня и несколько зон отдыха. Внутренние лестницы снабжены коваными перилами, а в комнатах - несколько каминов. Полы в большинстве помещений отделаны кафельной плиткой. На крыше дома установлены солнечные панели.
Помимо дома на участке расположены бассейн, небольшой прудик и фонтан, а также гараж и зона отдыха. Территория поместья окружена живой изгородью.
Отмечается, что Ди Каприо не впервые продает дом со скидкой. Так, в 2013 году он снизил цену на свой дом в Малибу на 4 млн долларов и продал его за 17,3 млн. В 2015 году актер начал сдавать в аренду другой свой дом в Малибу Бич.
Фотографии дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.