Узнайте, почему Ди Каприо удалось быстро продать свой дом в Лос-Анджелесе

Покупателя найти не удавалось, пока цена не была снижена до 1,6 млн долларов, и вилла в тот же день обрела нового владельца, сообщает Realtor.com.

Эту виллу в испанском стиле, построенную в 1931 году, актер купил 20 лет назад для одного из членов своей семьи за 775 тысяч долларов. Площадь дома составляет 325 квадратных метров, а участка – 594 квадратных метра.

В доме с четырьмя спальнями и таким же количеством санузлов также есть гостиная, кабинет, кухня и несколько зон отдыха. Внутренние лестницы снабжены коваными перилами, а в комнатах - несколько каминов. Полы в большинстве помещений отделаны кафельной плиткой. На крыше дома установлены солнечные панели.

Помимо дома на участке расположены бассейн, небольшой прудик и фонтан, а также гараж и зона отдыха. Территория поместья окружена живой изгородью.

Отмечается, что Ди Каприо не впервые продает дом со скидкой. Так, в 2013 году он снизил цену на свой дом в Малибу на 4 млн долларов и продал его за 17,3 млн. В 2015 году актер начал сдавать в аренду другой свой дом в Малибу Бич.