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На прошлой неделе были обнародованы результаты свежего исследования, проведенного консультационным советом по вопросам детей, действующим при Telia, которое проводилось с целью выяснить, с какими сложностями и возможностями для развития сталкиваются дети в интернете. С результатами исследования знакомит техноблог Digitark.

Консультационный совет Telia провел исследование в 7 странах: Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Вопросы, на которые отвечали дети, затрагивали темы доверия, дружбы, выполнения школьных заданий, физического и психологического благополучия и семейных отношений, когда речь идет об общении в интернете. Помимо анкетного опроса, в ходе исследования дети создавали мультфильмы, в которых делились советами с младшими ребятами, рассказывая о том, как себя вести в интернете, чтобы чувствовать себя в безопасности и сохранять позитивный настрой.

Почти половина опрошенных детей (49%) считает, что взрослые поддерживают их online-хобби и интересы. В то же время, выяснилось, что дети в Эстонии ощущают поддержку взрослых в значительно меньшей степени, чем дети в других странах. Только треть (32%) участников опроса из Эстонии согласились с этим утверждением, тогда как в Швеции этот показатель составляет 58%. Хотя в рамках подобного исследования, проведенного в прошлом году, выяснилось, что мама и папа – это первые люди, к которым дети, живущие в Эстонии, обращаются в случае возникновения проблем в интернете.

Половина детей, участвовавших в опросе в Эстонии, считает, что интернет помогает им найти новых друзей, собрать полезную информацию для выполнения школьных заданий, а также используется в развлекательных целях. По сравнению с другими странами эстонские дети чаще признают, что проводят слишком много времени во всемирной паутине (средний показатель в исследовании – 38% vs в Эстонии – 50%).

«Если взрослые различают реальный и виртуальный миры, то для детей интернет и повседневная жизнь имеют совершенно одинаковое значение, – сказала менеджер по спонсорской деятельности Telia Eesti Эло Вырк. – Игры и школьные задания – это часть обычного детского дня, а то, что в интернете можно создать и поддерживать дружеские отношения, имеет для ребенка ценность».

Вырк добавила, что прослеживается любопытная тенденция, которая заключается в том, что порой дети ведут себя в виртуальном мире разумнее, чем взрослые. «Эстонские дети ожидают от своих родителей большей информированности, поддержки и заинтересованности в вопросах, которые касаются происходящего в интернете»