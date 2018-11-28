Суперсделка отопительного короля озолотит сотрудников: каждый получит по 50 000 евро

Кристьян Раху, недавно сообщивший о продаже крупнейшей в Эстонии отопительной компании, выплатит каждому сотруднику премию в размере 50 000 евро.
В Utilitas Grupp работают 263 человека, каждый из них получит самую большую премию в своей жизни: если вычесть налоги, сотрудники получат на руки по 30 000 евро. Кристьян Раху отметил, что премия ждет всех сотрудников, независимо от должности и стажа. На бонус могут рассчитывать уволенные или те, кто остался без работы из-за болезни или травмы. Всего на выплату премий Utilitas потребуется 13 миллионов евро, пишет Majandus24.
Кристьян Раху не относится к этим 13 миллионам евро как расходам, по его словам, это логичное решение, которое принял бы каждый собственник. «Почему бы не поделиться с людьми. То, что мы сегодня здесь собрались, и то, о чем мы говорим (продажа Utilitas - прим. ред.), произошло благодаря работе этих людей», - объяснил он после пресс-конференции.
Для сравнения: во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата составила 1321 евро или 15 852 евро в год. После выплаты налогов у людей в таком случае останется 1105 евро или 13 260 евро в год.
Австралийский инвестиционный фонд First State купит 85 процентов крупнейшей фирмы централизованного теплоснабжения Utilitas, принадлежащей Кристьяну Раху. Еще полтора месяца назад он говорил Postimees, что не намерен уступать контрольный пакет.
От продажи 85-процентной доли Utilitas нынешняя фирма-собственник получит 320 миллионов евро, сказал Кристьян Раху BNS.