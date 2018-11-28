Суперсделка отопительного короля озолотит сотрудников: каждый получит по 50 000 евро

В Utilitas Grupp работают 263 человека, каждый из них получит самую большую премию в своей жизни: если вычесть налоги, сотрудники получат на руки по 30 000 евро. Кристьян Раху отметил, что премия ждет всех сотрудников, независимо от должности и стажа. На бонус могут рассчитывать уволенные или те, кто остался без работы из-за болезни или травмы. Всего на выплату премий Utilitas потребуется 13 миллионов евро, пишет Majandus24.

Кристьян Раху не относится к этим 13 миллионам евро как расходам, по его словам, это логичное решение, которое принял бы каждый собственник. «Почему бы не поделиться с людьми. То, что мы сегодня здесь собрались, и то, о чем мы говорим (продажа Utilitas - прим. ред.), произошло благодаря работе этих людей», - объяснил он после пресс-конференции.

Для сравнения: во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата составила 1321 евро или 15 852 евро в год. После выплаты налогов у людей в таком случае останется 1105 евро или 13 260 евро в год.

Австралийский инвестиционный фонд First State купит 85 процентов крупнейшей фирмы централизованного теплоснабжения Utilitas, принадлежащей Кристьяну Раху. Еще полтора месяца назад он говорил Postimees, что не намерен уступать контрольный пакет.