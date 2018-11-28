Пьяный юноша без прав угнал автомобиль
28 ноября 2018, 17:05
Пьяный 18-летний юноша без водительских прав угнал в Мярьямаа легковой автомобиль Peugeot, передает Postimees.
В понедельник в полицию сообщили, что в деревне Валгу, Мярьямаа, 18-летний юноша самовольно взял автомобиль Peugeot.
26 ноября в полицию сообщили, что в деревне Валгу, Мярьямаа, 18-летний юноша угнал автомобиль Peugeot и ездил на нем кругами. Полиция остановила его на Валгу-Либатсе-теэ. Он употребил алкоголь, водительских прав соответствующей категории у него не было. Полиция задержала его.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о самовольном использовании.