Пьяный юноша без прав угнал автомобиль

26 ноября в полицию сообщили, что в деревне Валгу, Мярьямаа, 18-летний юноша угнал автомобиль Peugeot и ездил на нем кругами. Полиция остановила его на Валгу-Либатсе-теэ. Он употребил алкоголь, водительских прав соответствующей категории у него не было. Полиция задержала его.