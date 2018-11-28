Ср, 28.11.2018
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Пьяный юноша без прав угнал автомобиль

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Пьяный 18-летний юноша без водительских прав угнал в Мярьямаа легковой автомобиль Peugeot, передает Postimees.

В понедельник в полицию сообщили, что в деревне Валгу, Мярьямаа, 18-летний юноша самовольно взял автомобиль Peugeot.

26 ноября в полицию сообщили, что в деревне Валгу, Мярьямаа, 18-летний юноша угнал автомобиль Peugeot и ездил на нем кругами. Полиция остановила его на Валгу-Либатсе-теэ. Он употребил алкоголь, водительских прав соответствующей категории у него не было. Полиция задержала его.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о самовольном использовании.

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