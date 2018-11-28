Андрес Анвельт в «Радаре»: говорили, что я подрался в баре или попался пьяным за рулем

- Какими были самые интересные версии, которые вы слышали о причинах своего ухода?

- Последним было то, что мне принесли бумагу, в которой написано, что я не являюсь гражданином Эстонии. Поскольку эта чехарда была весной – подчеркну, что у меня гражданств так много: начиная от натурализации и, заканчивая линиями отца-матери, что я даже не хочу об этом больше говорить… Еще была вторая версия, что я попался полиции пьяным за рулем. Третья версия заключалась в том, что я подрался в баре, кто-то меня избил. Я бы сложил две последние вместе… Некоторые говорят о тяжелых болезнях (трижды плюет через плечо), сразу говорю: у меня нет рака, и я не собираюсь на сложную операцию на сердце. Еще говорили, что на меня собран материал, дескать, Полиция Безопасности показала мне папку, и я понял, что настало время уйти. Этих версий, я думаю, будет еще много.

Но ничего радикального и кардинального не случилось. Как у мужчины, приближающегося к 50-летию, есть свои проблемы, заключающиеся в скачущем давлении. Но оно прыгает не так резко, чтобы нужно было остановить жизнь. Я понял только, что измерение давления – это не лечение, нужно принимать и какие-то таблетки. Но при принятии решения основным фактором стало вызывающая стресс борьба: действительно ли я хочу и душой оставаться политике, или нужно уйти?

- Но вы пытались уйти из политики и раньше, разве нет?

- Да, сам скажу, что первая попытка сбежать была предпринята в июне этого года, но она не удалась. Меня уговорили. Я благодарен этим людям за это. Дело в том, что эти уговоры были приятны для сердца. Президент, премьер-министр, председатель партии…

- Как это было? Президент позвонила и попросила остаться?