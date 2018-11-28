Ср, 28.11.2018
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  • Нападение на Штромке: агрессивные мужчины закидали иностранку камнями

Нападение на Штромке: агрессивные мужчины закидали иностранку камнями

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Штромка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Вчера в Таллинне на Штромке двое неизвестных напали на гулявшую там иностранку. В социальных сетях утверждают, что на одном из нападавших был значок EKRE.

"Только что узнала о нападении на мою хорошую подругу, американку, которая живет в Эстонии, платит здесь налоги, создает рабочие места и состоит в счастливом браке. Она гуляла с собакой и говорила по телефону, когда на нее и ее собаку напали два эстонца, у одного на груди был значок с синим цветком (логотип EKRE). Они кричали: “Go home foreigner, go home” ("Возвращайся домой, иностранка, возвращайся домой" - ред.) И знакомая, и ее собака пострадали, поскольку мужчины кидали в них большими камнями. Особенно досталось собаке. И это патриотизм? И это позволит Эстонии стать сильной? Я верю, что даже пятилетний сказал бы, что это только раскалывает Эстонию на мелкие кусочки. Я никогда раньше так не волновалась за нашу страну, как сейчас. На сердце тошно от мысли, что мы позволяем таким вещам происходить", - написала знакомая потерпевшей в социальных сетях.

В полиции Rus.Postimees подтвердили подачу заявления. 

"Сегодня утром потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений", - сообщила пресс-секретарь полиции Марие Аава.

Он добавила, что потерпевшую допросили, сейчас устанавливаются личности нападавших. 

"Мы проверяем описания случившегося, согласно которым двое говоривших по-эстонски мужчин преследовали женщину на Штромке, заговорили с ней и в какой-то момент стали кидать камнями в нее и ее собаку. К счастью, потерпевшая не получила серьезных травм", - уточнила Аава.

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