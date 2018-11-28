Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года, пишет Интерфакс.

Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд евро.

"Мы ожидали предварительных обвинений от прокуратуры в связи с результатами и заключениями по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших интересах полностью расследовать это дело, и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой", - заявил и.о. CEO банка Йеспер Нильсен.

Всего прокуратура предъявила четыре подозрения.

В соответствии с первым, не проводился в достаточной степени контроль за соответствием правилам управлением эстонским филиалом, его работникам не разъяснили суть действующего в Дании Закона о борьбе с отмыванием денег, а также установленные в самом банке соответствующие правила и регуляции; в период с 2007 по 2016 годы в ведомстве не был назначен специалист, который следил бы за исполнением всех этих требований.

В соответствии со вторым подозрением, концерн Danske не включил деятельность эстонского филиала в свою систему анализа рисков и управления и позволил филиалу действовать самостоятельно, при этом не собирал информацию о клиентах и сделках банка.

По третьему подозрению, банк не занимался в достаточной мере выяснением происхождения денег и активов. С политической точки зрения известными деятелями коммерческие отношения устанавливались без предварительного одобрения ответственных за данную сферу людей, а за сделками таких лиц не следили в достаточной мере.

По четвертому подозрению, концерн Danske не предпринял достаточные шаги и не проинформировал власти о подозрительных операциях, когда руководство банка уже в 2013 году получило информацию о возможных нарушениях.

Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.