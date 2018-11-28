Оппозиция Кохтла-Ярве инициировала вотум недоверия мэру Людмиле Янченко

Заявление подписали депутаты Эдуард Одинец, Евгений Салтыков, Елена Мутонен, Николай Куташов, Елена Нечаева, Мерике Пери и Заур Аббассов. Сегодня в Кохтла-Ярве прошла сессия городского собрания. Голосование по вотуму недоверия должно состояться на следующей сессии, то есть приблизительно через месяц.

В городском собрании Кохтла-Ярве 25 депутатов, соответственно для того, чтобы отправить мэра в отставку потребуется не менее 13 голосов, которых у оппозиции на данный момент нет.

На прошлой неделе стало известно, что Тартуский административный суд не принял в производство иск властей Кохтла-Ярве к бывшему мэру Евгению Соловьеву. Городская управа хотела потребовать с него 210 тысяч евро.

Более того, суд решил, что город Кохтла-Ярве должен оплатить в пользу Евгения Соловьева 3 тысячи евро процессуальных расходов.