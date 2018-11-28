Деятели культуры захотели отобрать название у партии "Эстония 200"

Творческое объединение Eesti Kultuurikoda, один из лидеров которого Кярт Сумасавет еще в 2016 году зарегистрировала право на товарный знак "Эстония 200", оспаривает в регистре судов и Патентном бюро регистрацию одноименной политической партии, имеющей хорошие шансы попасть в Рийгикогу на предстоящих весной парламентских выборах, передает Rus.ERR со ссылкой на Pealtnägija.
Ювелир-ремесленник Кярт Сумасавет с несколькими десятками единомышленников еще в 2015 году попытались зарегистрировать некоммерческую организацию "Эстония 200" для сбора культурного наследия и истории, на основе которых планировалось составить видение будущего Эстонии к ее двухсотлетию - 2118 году.
Однако в регистре судов тогда сочли, что название "Эстония 200" носит слишком общий характер. В регистрации было отказано, и некоммерческое объединение пришлось зарегистрировать под названием "Эстонская культура 200". Тем не менее, в октябре 2016 года Патентное бюро по заявке Кярт Сумасавет зарегистрировало на ее имя права на товарный знак "Эстония 200".