Галерея: смотрите, кто стал гражданином года
28 ноября 2018, 18:31
Гражданином года-2018 стала один из инициаторов и организатор всемирной толоки Эва Трууверк. На премию были номинированы 17 человек, вручал ее министр культуры Индрек Саар.
"Верю, что в честь столетия Эстонии мы сделали по-настоящему большой подарок Эстонии и всему миру, собрав на толоке 17 миллионов человек в 158 странах. Это самая масштабная акция, какую эстонцы когда-либо организовывали на нашей планете. Благодарю всех единомышленников, участников и партнеров, с помощью которых это стало возможно", - сказала Трууверк.