Галерея: смотрите, кто стал гражданином года

"Верю, что в честь столетия Эстонии мы сделали по-настоящему большой подарок Эстонии и всему миру, собрав на толоке 17 миллионов человек в 158 странах. Это самая масштабная акция, какую эстонцы когда-либо организовывали на нашей планете. Благодарю всех единомышленников, участников и партнеров, с помощью которых это стало возможно", - сказала Трууверк.