Ср, 28.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

Галерея: смотрите, кто стал гражданином года

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Гражданином года-2018 стала один из инициаторов и организатор всемирной толоки Эва Трууверк. На премию были номинированы 17 человек, вручал ее министр культуры Индрек Саар.

"Верю, что в честь столетия Эстонии мы сделали по-настоящему большой подарок Эстонии и всему миру, собрав на толоке 17 миллионов человек в 158 странах. Это самая масштабная акция, какую эстонцы когда-либо организовывали на нашей планете. Благодарю всех единомышленников, участников и партнеров, с помощью которых это стало возможно", - сказала Трууверк.

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