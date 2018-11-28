Ср, 28.11.2018
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  • ЧП в отеле "Виру": мужчина размахивал ножом

ЧП в отеле "Виру": мужчина размахивал ножом

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Сегодня вечером полиция задержала в центре Таллинна мужчину, который размахивал в отеле "Виру" предметом, похожим на нож, передает Postimees.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал Postimees, что сегодня в 17.10 в полицию сообщили, что в фойе отеля "Виру" один мужчина угрожал другому предметом, похожим на нож, и после конфликта ушел в сторону парка "Таммсааре".

"Полиция узнала, что возможный нарушитель, у которого может быть нож, сел на автобус, который ехал в сторону Ласнамяэ. Чтобы кто-то не подвергся опасности, полиция отреагировала на вызов усиленным составом", - сказал Туйск.

Полиция остановила автобус и задержала, используя наручники, соответствующего описанию 45-летнего мужчину.

Задержанный известен полиции разными проступками. Причина конфликта и другие точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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