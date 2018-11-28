ЧП в отеле "Виру": мужчина размахивал ножом

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал Postimees, что сегодня в 17.10 в полицию сообщили, что в фойе отеля "Виру" один мужчина угрожал другому предметом, похожим на нож, и после конфликта ушел в сторону парка "Таммсааре".