"Трезвая Россия" назвала Эстонию самой пьющей страной Европы

Эксперты оценивали «трезвость» стран Евросоюза по двум критериям: зарегистрированное потребление алкоголя на душу взрослого человека (от 15 лет) в чистом спирте и число умерших в стране в связи со злоупотреблением алкоголя.

Самой пьющей страной названа Эстония. Здесь один человек в среднем выпивает 15,35 литра в год. Вторую строчку рейтинга заняла Литва (13,61 литра), третью Чехия (12,99 литра), а на последнем месте по уровню пьянства оказалась Греция (6,53 литра).

Если говорить о смертности из-за злоупотребления алкоголем, то лидирующей по этому критерию стала Словения (12,83 умершего человека на 100 тысяч человек), за ней следует Дания (12,24 человека) и Латвия (9,07).

На основе полученных данных специалисты составили рейтинг стран, где больше всего пьют и чаще всего умирают от алкоголя. Самый высокий балл получила Эстония (17,07 балла), за ней идут Словения (16,81 балла), Люксембург (17,07 балла), Румыния (15,62 балла) и Дания (15,49 балла).