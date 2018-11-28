"Трезвая Россия" назвала Эстонию самой пьющей страной Европы

Эксперты оценивали «трезвость» стран Евросоюза по двум критериям: зарегистрированное потребление алкоголя на душу взрослого человека (от 15 лет) в чистом спирте и число умерших в стране в связи со злоупотреблением алкоголя.
Самой пьющей страной названа Эстония. Здесь один человек в среднем выпивает 15,35 литра в год. Вторую строчку рейтинга заняла Литва (13,61 литра), третью Чехия (12,99 литра), а на последнем месте по уровню пьянства оказалась Греция (6,53 литра).
Если говорить о смертности из-за злоупотребления алкоголем, то лидирующей по этому критерию стала Словения (12,83 умершего человека на 100 тысяч человек), за ней следует Дания (12,24 человека) и Латвия (9,07).
На основе полученных данных специалисты составили рейтинг стран, где больше всего пьют и чаще всего умирают от алкоголя. Самый высокий балл получила Эстония (17,07 балла), за ней идут Словения (16,81 балла), Люксембург (17,07 балла), Румыния (15,62 балла) и Дания (15,49 балла).
В ноябре медицинская и туристическая компания International SOS опубликовалакарту Travel Risk Map 2019, которая показывает, какие страны признаны самыми опасными для туристов. Компания не рекомендует посещать Афганистан, Сирию, Ирак, Ливию, Нигер, ЦАР, Венесуэлу, Северную Корею, Сомали, Эритрею, Йемен, Гаити и Буркина-Фасо.