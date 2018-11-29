Галерея: смотрите, как выглядит парк аттракционов Super Skypark накануне открытия

Сейчас на территории размером примерно с футбольное поле активно готовятся к завтрашнему дню. Местами заметны следы строительных работ. Некоторые аттракционы еще не готовы - их обещают открыть в начале декабря. Самый грандиозный из них - колесо обозрения - придется ждать еще несколько месяцев. По словам директора по маркетингу Skypark Тарво Сармета, колесо обозрения должны доставить в Эстонию в феврале.

Зато уже полностью готова батутная арена - как утверждают инициаторы проекта, самая большая в Европе. Ее площадь - 1500 квадратных метров, и она предназначена не только детей, но и для взрослых. Например, здесь можно будет сыграть в баскетбол или в народный мяч самыми необычными способами - со всевозможными сальто и прочими трюками.

А еще можно прыгнуть с вышки в бассейн из мягких кубиков. ФОТО: Эрик Тикан

Рядом с батутами установлен спортивно-игровой комплекс высотой в десять метров, на его месте можно было бы построить целый четырехэтажный дом! Главное развлечение достаточно экстремальное, но, как уверяют в Skypark, абсолютно безопасное: семиметровая горка. Говорят, что, скатываясь с нее, на мгновение можно почувствовать себя в свободном падении.

Спортивно-игровой городок. ФОТО: Эрик Тикан

Есть здесь и комнаты для проведения праздников, откуда открывается панорамный вид на город. Рассчитаны они на 15-20 человек.

В игровой центр можно будет попасть уже с завтрашнего дня. Билет на целый день стоит 10 евро, на один час - 5 евро. Билет на день ребенку до пяти лет обойдется в пять евро, а семейный билет - в 29 евро. Сопровождающему ребенка вход бесплатный.

7D-кинотеатр и зомби-апокалипсис

Одной из особенностей Skypark будет интерактивный кинотеатр, в котором зритель не просто будет наблюдать за движущейся картинкой 3D, но и сам сможет стать героем фильма. Так, посетителям выдадут игрушечное оружие, с помощью которого можно открывать огонь по двигающимся на экране зомби, вампирам и прочей нечисти. В конце сеанса выяснится, кто же стал главным героем и набрал больше всего очков. Все действо будет сопровождаться различными спецэффектами - дующим в зале ветром, туманом или дождем. Сеансы начинаются через каждые 15 минут. Кстати, некоторые настолько жуткие, что на них пускают только тех, кто старше 16 лет.

Кроме того, с завтрашнего дня можно будет посетить кинотеатр с 360-градусным обзором, в котором картинка окружает зрителя со всех сторон. Стоимость билета - 3 евро.