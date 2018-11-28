Солдаты и бронетехника в Нарве: пенсионеры испугались, школьники бесплатно пообедали

Об этом рассказала нарвитянка Людмила, которая в среду отправилась в поликлинику на процедуры.

“Я в поликлинику зашла, а там все на ушах стоят, трясутся”, - поделилась нарвитянка впечатлениями.

По ее словам, пенсионерки в очереди к врачу только и обсуждали, что бронетехнику перед лечебным учреждением. Они не знали, что это просто выставка, и решили, что случился какой-то военный кризис.

Выставка была задумана, чтобы добиться обратного эффекта. “НАТО - это мы” гласил слоган, использовавшийся в ее рекламе. Самый большой интерес военная техника вызвала у детей.

Для выставки военные заняли половину парковки перед городской поликлиникой. Здесь расположилась техника Сил обороны Эстонии и британских войск, расквартированных в республике. Среди прочего в Нарву впервые привезли один танк “Челленджер-2” - очевидно, самый тяжелый бронеобъект, побывавший в городе за последние десятилетия и, насколько известно, вообще первый основной боевой танк, появившийся в Нарве со времен вывода советских войск. До этого для различных парадов и выставок в город несколько раз входили только бронетранспортеры и боевые машины пехоты - техника гораздо более легких классов.

На Ратушной площади ополченцы Алутагузеской дружины Кайтселийта в это время угощали всех желающих солянкой, сваренной в полевой кухне. По наблюдениям корреспондента Rus.Postimees, возможность бесплатно пообедать активно пользовались ученики соседних школ и ученики Таллиннской реальной школы, которые участвовали в памятных мероприятиях в Нарве.