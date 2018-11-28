Ср, 28.11.2018
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  • Лось спровоцировал аварию на шоссе Таллинн-Нарва, движение нарушено

Лось спровоцировал аварию на шоссе Таллинн-Нарва, движение нарушено

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Postimees

Департамент шоссейных дорог сообщил о том, что в результате аварии на шоссе Таллинн-Нарва нарушено движение, передает Virumaa Teataja.

Несчастный случай произошел в 17.30, когда волости Виру-Нигула на проезжую часть выскочил лось и столкновения на удалось избежать. Люди в ходе аварии не пострадали. Шоссе в скором времени будет открыто для движения, расчищать дорогу почти закончили.

В результате аварии на 131-ом километре шоссе Таллинн-Нарва движение нарушено и регулируется полицией.

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