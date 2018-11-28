Лось спровоцировал аварию на шоссе Таллинн-Нарва, движение нарушено

Несчастный случай произошел в 17.30, когда волости Виру-Нигула на проезжую часть выскочил лось и столкновения на удалось избежать. Люди в ходе аварии не пострадали. Шоссе в скором времени будет открыто для движения, расчищать дорогу почти закончили.