Лось спровоцировал аварию на шоссе Таллинн-Нарва, движение нарушено
28 ноября 2018, 19:31
Департамент шоссейных дорог сообщил о том, что в результате аварии на шоссе Таллинн-Нарва нарушено движение, передает Virumaa Teataja.
Несчастный случай произошел в 17.30, когда волости Виру-Нигула на проезжую часть выскочил лось и столкновения на удалось избежать. Люди в ходе аварии не пострадали. Шоссе в скором времени будет открыто для движения, расчищать дорогу почти закончили.
В результате аварии на 131-ом километре шоссе Таллинн-Нарва движение нарушено и регулируется полицией.