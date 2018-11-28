Мужчина обчистил кассу таллиннского магазина и скрылся
28 ноября 2018, 20:03
Сегодня вечером мужчина обчистил кассу обувного магазина в Нымме, Таллинн, и скрылся. Задержать его так пока и не удалось, передает Postimees.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Яанек Лааневяли сказал Postimees, что сегодня около 17 часов в полицию сообщили, что на улице Раудтеэ в магазин Pereking зашел мужчина. Продавец в это время отошел в помещение для персонала.
"В это время мужчина открыл кассу, взял оттуда наличные и убежал в сторону города. Сумма ущерба устанавливается, - сказал Лааневяли.
Полицейский патруль стал искать в этом районе соответствующего описанию человека, на месте происшествия работали криминалисты.
Подробности произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.