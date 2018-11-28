Ср, 28.11.2018
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Мужчина обчистил кассу таллиннского магазина и скрылся

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Касса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Сегодня вечером мужчина обчистил кассу обувного магазина в Нымме, Таллинн, и скрылся. Задержать его так пока и не удалось, передает Postimees.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Яанек Лааневяли сказал Postimees, что сегодня около 17 часов в полицию сообщили, что на улице Раудтеэ в магазин Pereking зашел мужчина. Продавец в это время отошел в помещение для персонала.

"В это время мужчина открыл кассу, взял оттуда наличные и убежал в сторону города. Сумма ущерба устанавливается, - сказал Лааневяли.

Полицейский патруль стал искать в этом районе соответствующего описанию человека, на месте происшествия работали криминалисты.

Подробности произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.

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