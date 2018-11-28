Мужчина обчистил кассу таллиннского магазина и скрылся

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Яанек Лааневяли сказал Postimees, что сегодня около 17 часов в полицию сообщили, что на улице Раудтеэ в магазин Pereking зашел мужчина. Продавец в это время отошел в помещение для персонала.