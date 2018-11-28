В Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков

Среди арестованных - командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лисовой, сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч, командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица. Владимир Лисовой заявил в суде, что он не нарушал правил судоходства и не проводил никакого опасного маневрирования, сообщает "Интерфакс".

МИД Украины направил России ноту протеста, потребовав освободить моряков, обеспечить их законные права и безопасное возвращение на родину.

Конфликт в Керченском проливе

ВМС Украины заявили, что российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три украинских корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. В ФСБ России указали, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ"и за "неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России".

Нота протеста МИДа Украины

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста с требованием освободить членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу", задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. Документ был направлен во вторник, 27 ноября, официальное сообщение об этом распространено МИДом Украины в среду.

По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.