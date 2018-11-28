Tallinn Trophy: после короткой программы лидируют россияне

В соревнованиях у мужчин ожидаемо лидирует двукратный вице-чемпион Европы, россиянин Максим Ковтун. Вторую строку занимает еще один россиянин Антон Шулепов. Замыкает тройку тризеров Винсент Жоу из США. Александр Селевко и Даниель Альберт Науритс расположились на 12-м и 19-м местах.