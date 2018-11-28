Tallinn Trophy: после короткой программы лидируют россияне
28 ноября 2018, 21:00
Третий соревновательный день на проходящем в ледовом холле "Тондираба" международном турнире по фигурному катанию в борьбу включились одиночники и танцевальные пары.
В соревнованиях у мужчин ожидаемо лидирует двукратный вице-чемпион Европы, россиянин Максим Ковтун. Вторую строку занимает еще один россиянин Антон Шулепов. Замыкает тройку тризеров Винсент Жоу из США. Александр Селевко и Даниель Альберт Науритс расположились на 12-м и 19-м местах.
У женщин также лидирует россиянка, Серафима Саханович. Второе место занимает Тин Цуй из США. Тренирующаяся в Петербурге Вивека Линдфорс из Финляндии занимает третью строку. Герли Линнамяэ, Эва Лотта Кийбус и Кристина Шкулета-Громова расположились на 8,. 12 и 15-м местах.