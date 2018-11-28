Скандал с избиением Индрека Таранда вышел на новый уровень

"Два дня назад парламентская партия организовала в Эстонии пикет напротив парламента. Он был направлен против миграционного пакт ООН. Наш коллега Индрек Таранд хотел там выступить и выразить другую точку зрения. Организаторы пикеты насильно стащили его со сцены", - сказал Ламберт. Он подчеркнул, что демократия предусматривает выражение разных мнений и точек зрения, и Европа за то, чтобы делать это миролюбиво.

Ламберт попросил, чтобы председатель Европарламента Антонио Таяни отреагировал на этот случай.

Таяни сказал, что осуждает насилие. Он добавил, что ждет от посольства Эстонии официальной информации о том, что случилось, и сообщит об этом послам.

Дискуссию можно посмотреть на сайте Европейского парламента.

На прошедшем в понедельник около Рийгикогу пикете EKRE произошел инцидент с насилием, когда поднявшегося с микрофоном на сцену Индрека Таранда силой с нее стащили. Кроме того, на видео, снятом фотографом Postimees, можно увидеть, что участники пикета ругались и били его ногами. Таранд подал заявление в полицию.