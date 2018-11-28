Ср, 28.11.2018
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  • В Таллинне на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали женщина и девочка

В Таллинне на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали женщина и девочка

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

В центр тревоги около восьми часов вечера сообщили об аварии на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси, Таллинн, передает Postimees.

По первоначальным данным, там столкнулись Audi ja Mercedes Benz, сообщает пресс-секретарь полиции. Известно, что один автомобиль хотел свернуть налево, но врезался в другую машину.

В больницу на проверку здоровья доставили женщину и несовершеннолетнюю девочку.

"Сейчас известно, что никто, к счастью, серьезно не пострадал, столкновение двух автомобилей, по первоначальным данным, случилось потому, что водитель Mecedes Benz в спешке выехал на перекресток, но все обстоятельство выяснятся в ходе производства о проступке, просмотра фотографий с камеры наблюдения и допроса", - сказал пресс-секретарь полиции.

Авария, произошедшая на участке дороги с активным движением, остановила движение в одном направлении, также встали трамваи. Движение на месте происшествия регулирует полиция, спасатели ликвидируют последствия аварии и утечки топлива.

Точные обстоятельства аварии выясняются, на месте происшествия идет работа.

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