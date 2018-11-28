В Таллинне на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали женщина и девочка

По первоначальным данным, там столкнулись Audi ja Mercedes Benz, сообщает пресс-секретарь полиции. Известно, что один автомобиль хотел свернуть налево, но врезался в другую машину.

"Сейчас известно, что никто, к счастью, серьезно не пострадал, столкновение двух автомобилей, по первоначальным данным, случилось потому, что водитель Mecedes Benz в спешке выехал на перекресток, но все обстоятельство выяснятся в ходе производства о проступке, просмотра фотографий с камеры наблюдения и допроса", - сказал пресс-секретарь полиции.