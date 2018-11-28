В Нарве впервые пройдет концерт, посвященный танцам в инвалидных колясках

Художественный руководитель ансамбля Юлия Чижикова и хореограф Вячеслав Осипов из Санкт-Петербурга рассказывают, что в коллективе - дети разных возрастов из нарвского центра “Матвейка”.

Коллектив образовался всего год назад, но за последнее время уже дважды был на гастролях.

“У нас был совершенно сумасшедший - в хорошем смысле - год, мы два раза ездили на гастроли, и теперь вот у нас будет отчетный концерт в Нарве, - рассказывает Юлия Чижикова. - В начале ноября мы покорили Москву на фестивале, где стали лауреатом среди великого множества коллективов. Если учесть, что коллективу только год, это большое достижение. Также мы выступали в Санкт-Петербурге на фестивале “Адмиралтейское танго”, где участвовали наравне со взрослыми исполнителями. И там тоже были замечены. И год заканчивается отчетным концертом, куда ждем нарвитян”.

Для детей выступления на сцене очень важны.

“Каждый раз, когда ребенок выходит на сцену, он самоутверждается. Его самооценка повышается, - рассказывает Юлия. - Ребенок получает любовь не только родителей, но и совершенно незнакомых людей, которые приходят посмотреть на него как на артиста”.

По словам хореографов, дети в коллективе являются не только исполнителями, они нередко подсказывают постановщикам образы, выступают соавторами. А для постановщиков танец становится способом общения с детьми и своеобразным методом терапии.

“Мы рассчитываем физические нагрузки, исходя из особенностей детей, - рассказывает Вячеслав Осипов. - Занятия помогают детям улучшить, например, осанку, пластику движений, учат чувствовать ритм”.

Основатель центра "Матвейка" Рита Тернос (в центре), и хореографы Юлия Чижикока и Вячеслав Осипов ФОТО: Николай Андреев

Коллектив начался с того, что танцевать стали два ребенка - Матвей Середницкий и Мария Иванова. На занятия и репетиции они ездили в Санкт-Петербург.

Но постепенно к ним присоединились другие дети из центра “Матвейка”, сначала еще двое, а потом всё больше и больше. Сейчас в коллективе уже 12 человек.

Коллектив получил городское финансирование, и теперь петербургские хореографы согласились ездить к своим артистам в Нарву.

Репетиция в центре "Матвейка" ФОТО: Николай Андреев

Артисты в своем творчестве не ограничиваются только выступлениями. Например, у них уже есть опыт участия в съемках видеоклипа и в необычной фотосессии. Перед фотосессией дети получили задание нарисовать себя в танце. А потом известный в Нарве детский фотограф Зоя Хусаинова провела фотосессию с детьми, чтобы превратить рисунки в фотографии, прибегнув также в помощи монтажа. Дети еще не видели готовых снимков - взрослые готовят им сюрприз.

“Например, девочка, которая передвигается в коляске, нарисовала себя стоящей на пуантах. Кто-то изобразил себя сидящим на шпагате, кто-то танцующим на шаре… И фотограф с помощью своих приемов передала эти рисунки в фотографиях”, - рассказала руководитель центра “Матвейка” Рита Тернос.

“Мы покажем детям их детские мечты”, - прокомментировала Юлия Чижикова.

Открытие фотовыставки намечается на декабрь, но с местом ее проведения организаторы из центра “Матвейка” еще не определились.

“Матвейка - это развивающий центр для детей, - рассказывает его основатель и руководитель Рита Тернос. - Наша большая заслуга - я не побоюсь так заявить - в том, что мы переломили стереотип, когда в учреждение, где учатся, занимаются, отдыхают дети с ограниченными возможностями, не идут здоровые дети. Многие родители боятся идти туда, чтобы не расстраиваться. Они думают, что увидят удручающую картину, что им будет жалко больных детей. Нам удалось это переломить, и у нас есть как здоровые дети, так и дети с ограниченными возможностями. У нас работают кружки, проходят занятия по физкультуре, по музыке. Каждый год к нам приезжают американские студенты, работают также студенты из Нарвского колледжа Тартуского университета”.