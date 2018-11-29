Порошенко попросил НАТО ввести корабли в Черное море

Правительство Украины предложило странам-союзникам НАТО направить военные корабли в Черное море, чтобы обеспечить безопасность во всем регионе. Об этом сообщает издание NBS.
Отмечается, что президент Украины Петр Порошенко обратился к союзникам альянса, и призвал ввести несколько кораблей в акваторию Черного моря, пишет Newsone.
"Мы предложили, например, чтобы несколько кораблей НАТО зашли и присутствовали в Черном море, потому что это точка глобальной безопасности. И мы будем обсуждать, какая нация будет представлять этот фрегат, но это точно должна быть страна НАТО. Чтобы не дать больше России вести себя так", - отметил Порошенко.
Также глава государства обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение главе РФ Владимиру Путину во время их встречи на саммите G20, о том, чтобы Россия ушла с территорий Украины.
"Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин", - заявил президент Украины.
Эскалация конфликта между Украиной и РФ началась после нападения российских кораблей на украинские суда в Азовском море.