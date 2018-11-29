Порошенко попросил НАТО ввести корабли в Черное море

"Мы предложили, например, чтобы несколько кораблей НАТО зашли и присутствовали в Черном море, потому что это точка глобальной безопасности. И мы будем обсуждать, какая нация будет представлять этот фрегат, но это точно должна быть страна НАТО. Чтобы не дать больше России вести себя так", - отметил Порошенко.