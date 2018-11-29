ЕС настаивает на освобождении захваченных Россией украинских судов и экипажей

Глава европейской дипломатии категорически осуждает "захват украинских судов и их экипажей" российской стороной. Подобное применение силы Россией "на фоне растущей милитаризации региона неприемлемо", подчеркивается в документе.

Могерини призвала к немедленной деэскалации, а также "безотлагательному и безоговорочному" освобождению захваченных судов и их экипажей. Кроме того, ЕС ожидает, что РФ обеспечит "беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив" в соответствии с международным правом. Строительство Керченского моста Брюссель также считает нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркивается в заявлении. Евросоюз "продолжит пристально наблюдать за ситуацией" и настроен "действовать должным образом в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами", отметила глава европейской дипломатии.

НАТО осудила действия России

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.