Ребенок попал под машину на пешеходном переходе

Вчера в 13.35 на Сааремаа в Курессааре у дома по адресу Пикк, 40, 54-летний водитель Renault Kangoo сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в Курессаарескую больницу.

Утром в 7.45 произошло ДТП в Тартумаа на 28 километре шоссе Пыльва-Реола: 46-летний водитель Opel Vivaro, совершая объезд, врезался в ехавшую по полосе встречного движения Škoda Praktik, за рулем которой был 31-летний мужчина. В результате столкновения Škoda вылетела в кювет. Обоих водителей доставили в Клинику Тартуского университета.

В 9.48 поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Сауэ на пятом километре шоссе Муналаскме-Лайтсе: 76-летний водитель Opel Zafira потерял контроль над автомобилем, который выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Outlander, за рулем которого был 68-летний мужчина. Обоих водителей и 68-летнюю пассажирку Opel доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Подробности ДТП выясняются.