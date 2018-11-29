Жители деревни решили привлечь внимание к плохому состоянию дороги необычным способом

По инициативе живущей в Соолу предпринимательницы Вийвики Орула с пятого декабря на обочине окружной дороги Ору — Соолу — Ялуксе откроется выставка, пишет Lääne Elu. Экспонироваться будут крупноразмерные фотографии Вендо Югапуу.

«Мы боремся за ремонт дорог с помощью искусства, - сказала Орула. – Пусть люди приедут на выставку, а заодно увидят, в каких условиях мы живем. Эта государственная дорога — наша головная боль».