Жители деревни решили привлечь внимание к плохому состоянию дороги необычным способом
29 ноября 2018, 7:37
Жители деревни Соолу Ляэнеского уезда решили привлечь внимание к плохому состоянию окружной дороги Ору — Соолу — Ялуксе довольно необычным способом – прямо на обочине они планируют открытие выставки, пишет Postimees.
По инициативе живущей в Соолу предпринимательницы Вийвики Орула с пятого декабря на обочине окружной дороги Ору — Соолу — Ялуксе откроется выставка, пишет Lääne Elu. Экспонироваться будут крупноразмерные фотографии Вендо Югапуу.
«Мы боремся за ремонт дорог с помощью искусства, - сказала Орула. – Пусть люди приедут на выставку, а заодно увидят, в каких условиях мы живем. Эта государственная дорога — наша головная боль».