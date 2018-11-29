Член сборной Украины по футболу назвал политиков страны невменяемыми

«Давно уже я не смотрю это прозрачное окно в трубе духовного мусоропровода.

Но жизнь иногда заставляет. То, что произошло в воскресенье, вынудило меня стряхнуть пыль с пульта и погрузиться в телевизор. Да еще и лицезреть заседание Верховной Рады», — заявил Шовковский.

Член сборной Украины отрицательно оценил политиков страны. «Я не то, чтобы подозревал в невменяемости некоторых наших кандидатов на пост главы государства, я был уверен в этом. И рад, что не ошибся в этом. Берегите себя и поменьше смотрите ТВ», — добавил он.

25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС Украины, которые вошли в территориальные воды России и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии и ввел в ряде областей страны военное положение.