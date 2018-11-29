Внимание, водители Таллинна! Из-за аварии водопровода этот район лучше объезжать
29 ноября 2018, 8:11
Из-за аварии водопровода у дома по адресу Теэстузе, 20, сегодня после утреннего часа пик будет закрыт участок дороги между улицами Гранииди и Валгевазе.
В Tallinna Vesi просят участников движения руководствоваться временными дорожными указателями и по возможности избегать передвижения в этом районе.
В Tallinna Vesi приносят извинения за доставленные неудобства и обещают восстановить привычную организацию движения при первой возможности.