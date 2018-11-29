Чт, 29.11.2018
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  • Внимание, водители Таллинна! Из-за аварии водопровода этот район лучше объезжать

Внимание, водители Таллинна! Из-за аварии водопровода этот район лучше объезжать

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Авария водопровода. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Aleksander Koppel

Из-за аварии водопровода у дома по адресу Теэстузе, 20, сегодня после утреннего часа пик будет закрыт участок дороги между улицами Гранииди и Валгевазе.

В Tallinna Vesi просят участников движения руководствоваться временными дорожными указателями и по возможности избегать передвижения в этом районе.

В Tallinna Vesi приносят извинения за доставленные неудобства и обещают восстановить привычную организацию движения при первой возможности. 

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