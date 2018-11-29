Православные священники забирают власть в нарвской общеобразовательной школе

«Тем более что Александр Гуркин не соответствует квалификационным требованиям школьного директора — ни в плане эстонского языка, ни в чем-либо еще», — прокомментировал Иванен назначение епископа Лазаря.

О ситуации в руководстве Нарвской православной гуманитарной школы осведомлено Министерство образования и науки. Оттуда в ответ на инфозапрос «Северного побережья» сообщили, что министерство не влияет на процесс выбора директора частной школы, однако разобраться намерено:

«В середине ноября в министерство поступило обращение в связи с выбором директора в Нарвской православной гуманитарной школе. В соответствии с уставом школы, назначение директора входит в компетенцию школьного совета. По данным эстонской инфосистемы образования, трудовой договор для замещения должности директора заключен с лицом, которого школьный совет якобы не выбирал руководителем школы. Чтобы объяснить ситуацию и проверить соблюдение порядка, предусмотренного для замещения должности директора, мы отправили содержателю школы запрос. А именно: мы просили содержателя передать документы, связанные с назначением директора на должность, а также документы, подтверждающие соответствие выбранного директором лица квалификационным требованиям, предусмотренным для этой должности. Поскольку процесс еще идет, то в настоящий момент министерство не может дать оценки данной ситуации», — сказала заместитель главы отдела внешней оценки Министерства образования Хилле Воолайд.

По убеждению Максима Иванена, сохранение неясности с управлением не приведет ни к чему хорошему в школьной общине.

«Сегодня ситуация такова, что все мы из администрации, а также многие учителя готовы буквально со дня покинуть рабочие места. Дело в том, что эта школа в свое время выстраивалась разными простыми людьми для себя и своих детей. Школа не является дочерней структурой церкви. Мы готовы сотрудничать с епархией, но нам категорически не нравится, что там с нами общаются сверху вниз. У нас с церковью очень много точек соприкосновения в части духовно-воспитательной работы с учащимися, но у самой епархии, как кажется, нет должных ресурсов, чтобы эту работу вести: священников с должной квалификацией у них практически нет или их единицы, — прокомментировал Иванен.

Возглавляющий НКО «Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine» протоиерей Виталий Гаврилов в телефонном комментарии «Северному побережью» сказал, что сложившаяся в школе ситуация требует в дальнейшем детального обсуждения. Пока же, по его убеждению, писать об этом рано.

Ранее Гаврилов письменно комментировал, что после кончины директора Андрея Иванена наступил новый этап в развитии единственной в Эстонии православной школы с русским языком обучения: «Учредитель школы (НКО) и Нарвская епархия во главе с епископом Нарвским и Причудским Лазарем приняли решение вплотную заняться делами школы. С этим и связано то обстоятельство, что Владыка Лазарь взял на себя обязанности временно исполняющего обязанности директора школы, причем делает это безвозмездно».