Православные священники забирают власть в нарвской общеобразовательной школе

Единственная в Нарве частная общеобразовательная школа, контролируемая высшим духовенством Нарвской и Причудской православной епархии, столкнулась с административным кризисом после смерти директора. Школьный коллектив готов прекратить работу, если выбор нового руководителя будет сделан исключительно по воле священников, пишет "Северное побережье".
Единственная в приграничном городе частная Нарвская православная гуманитарная школа потеряла своего директора Андрея Иванена 30 августа, когда этот уважаемый нарвитянин ушел из жизни.
Школа была открыта в 1991 году, Иванен возглавлял ее с 1996-го. Основателем школы в те годы являлся православный священник Владислав Кумыш, она изначально строила учебно-воспитательный процесс на принципах христианской морали в традициях православия. При этом школа действует в рамках эстонских законов, имеет соответствующую лицензию.
Нарвская православная гуманитарная школа занимает свое здание по улице Игоря Графова на правах арендатора: собственником недвижимости является приход Воскресенского кафедрального собора, расположенного по соседству.
На сегодня в частной Нарвской православной гуманитарной школе 136 учеников, в том числе 22 гимназиста.
В правление НКО «Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine» входят два священнослужителя. Один — протоиерей Александр Пидвысоцкий, который на данный момент проживает и служит в российской глубинке, второй — протоиерей Виталий Гаврилов, настоятель храма Нарвской иконы Божией Матери.
Вскоре после кончины Андрея Иванена отец Виталий Гаврилов назвал будущим новым директором Катрин Лоок — учителя эстонского языка из другой нарвской школы. Когда же школа выразила несогласие с назначением незнакомого человека, Гаврилов назначил руководить школой аж самого главу Нарвской и Причудской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата — преосвященнейшего епископа Лазаря (Александра Гуркина).
На волне несогласия с волей церкви в школе окреп костяк из администрации, работников, родителей учащихся. В их числе — работающие в школе сын и вдова прошлого директора Максим и Елена Иванен, а также завуч Елена Петра.
Именно завуча с 16-летним стажем Елену Петра коллектив хотел бы видеть новым директором, считая ее квалифицированным и знающим местную специфику специалистом.
Как констатирует Максим Иванен, работающий руководителем по развитию, сегодня управление школой пытается осуществлять священник Виталий Гаврилов как член правления НКО, но это управление происходит от случая к случаю по мере возможности, единолично и в рамках собственного представления о школе.
Как пример бесхозяйственности: сломался и не чинится даже электрический школьный звонок, и в урочный час дежурный идет по коридорам с классическим колокольчиком.
Согласно уставу НКО, выбором директора занимается совет школы. За последние два с лишним месяца в школе проходили разные собрания, включая экстренное родительское. В общем, обстановка нервная.
Совет школы на своем собрании 7 ноября выбрал новым директором школы Елену Петра, однако буквально накануне, по рассказу Максима Иванена, Виталий Гаврилов внес в государственный образовательный инфорегистр в качестве и.о. директора Александра Гуркина (епископа Нарвского и Причудского Лазаря). Директорский трудовой договор с выбранной советом Еленой Петра правление НКО, разумеется, не заключило. Таким образом, в школе уже три недели двоевластие, а на практике — безвластие. «Целый ряд вопросов административного плана просто повис в воздухе, и никто их не решает», — отметил Максим Иванен.
«Тем более что Александр Гуркин не соответствует квалификационным требованиям школьного директора — ни в плане эстонского языка, ни в чем-либо еще», — прокомментировал Иванен назначение епископа Лазаря.
О ситуации в руководстве Нарвской православной гуманитарной школы осведомлено Министерство образования и науки. Оттуда в ответ на инфозапрос «Северного побережья» сообщили, что министерство не влияет на процесс выбора директора частной школы, однако разобраться намерено:
«В середине ноября в министерство поступило обращение в связи с выбором директора в Нарвской православной гуманитарной школе. В соответствии с уставом школы, назначение директора входит в компетенцию школьного совета. По данным эстонской инфосистемы образования, трудовой договор для замещения должности директора заключен с лицом, которого школьный совет якобы не выбирал руководителем школы. Чтобы объяснить ситуацию и проверить соблюдение порядка, предусмотренного для замещения должности директора, мы отправили содержателю школы запрос. А именно: мы просили содержателя передать документы, связанные с назначением директора на должность, а также документы, подтверждающие соответствие выбранного директором лица квалификационным требованиям, предусмотренным для этой должности. Поскольку процесс еще идет, то в настоящий момент министерство не может дать оценки данной ситуации», — сказала заместитель главы отдела внешней оценки Министерства образования Хилле Воолайд.
По убеждению Максима Иванена, сохранение неясности с управлением не приведет ни к чему хорошему в школьной общине.
«Сегодня ситуация такова, что все мы из администрации, а также многие учителя готовы буквально со дня покинуть рабочие места. Дело в том, что эта школа в свое время выстраивалась разными простыми людьми для себя и своих детей. Школа не является дочерней структурой церкви. Мы готовы сотрудничать с епархией, но нам категорически не нравится, что там с нами общаются сверху вниз. У нас с церковью очень много точек соприкосновения в части духовно-воспитательной работы с учащимися, но у самой епархии, как кажется, нет должных ресурсов, чтобы эту работу вести: священников с должной квалификацией у них практически нет или их единицы, — прокомментировал Иванен.
Возглавляющий НКО «Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine» протоиерей Виталий Гаврилов в телефонном комментарии «Северному побережью» сказал, что сложившаяся в школе ситуация требует в дальнейшем детального обсуждения. Пока же, по его убеждению, писать об этом рано.
Ранее Гаврилов письменно комментировал, что после кончины директора Андрея Иванена наступил новый этап в развитии единственной в Эстонии православной школы с русским языком обучения: «Учредитель школы (НКО) и Нарвская епархия во главе с епископом Нарвским и Причудским Лазарем приняли решение вплотную заняться делами школы. С этим и связано то обстоятельство, что Владыка Лазарь взял на себя обязанности временно исполняющего обязанности директора школы, причем делает это безвозмездно».
По словам отца Виталия, за минувшее короткое время в школе уже проведен частичный ремонт, который будет продолжен на новогодних каникулах. Также заключены договоры с финансовым аудитом и с юридической фирмой, которые должны проанализировать делопроизводство и соблюдение финансовой дисциплины. «Только после этого можно будет сделать необходимые выводы о состоянии дел в школе. Как только они будут сделаны, мы обязательно подробно проинформируем педагогический коллектив и все заинтересованные стороны».