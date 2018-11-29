В Эстонии стремительно растет средняя зарплата

Темпы роста средней брутто-зарплаты были на 1,1 процента выше, чем в прошлом квартале. В июле среднемесячная брутто-зарплата составляла 1296, в августе - 1286 и сентябре - 1292 евро. По сравнению с прошлым кварталом, в третьем квартале брутто-зарплата уменьшилась на 2,3 процента.

Без учета нерегулярных премий и доплат брутто-зарплата, по сравнению с прошлым кварталом, осталась на том же уровне. Нерегулярные премии и доплаты в пересчете на наемного работника в третьем квартале, по сравнению с прошлым, упали на 41 процент, а, по сравнению с третьим кварталом 2017 года, выросли на девять процентов. Нерегулярные премии и доплаты на годовой рост средней месячной брутто-зарплаты не повлияли. Без учета нерегулярных премий и доплат средняя месячная брутто-зарплата поднялась, по сравнению с третьим кварталом 2017 года, на 7,5 процента.

Реальная зарплата, которая учитывает влияние индекса потребительских цен и указывает на фактическую покупательную способность, по сравнению с третьим кварталом 2017 года, из-за роста потребительских цен росла медленнее, чем средняя брутто-зарплата. Годовой рост реальной зарплаты, по сравнению с прошлым кварталом, ускорился, и в третьем квартале составил 3,8 процента.

Средняя почасовая зарплата в третьем квартале 2018 года составила 7,51 евро, оставшись на уровне прошлого квартала.