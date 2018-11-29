Чт, 29.11.2018
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Сладкая парочка встретит Новый год за решеткой?

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Александр Кокорин и Павел Мамаев

ФОТО: REUTERS PHOTOGRAPHER / REUTERS

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении срока содержания под стражей футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

По словам источника в МВД России, следствие будет просить суд оставить спортсменов в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Основанием для этого станут незаконченные экспертизы, а также «связи футболистов в различных органах государственной власти».

Ходатайства будут поданы 30 ноября либо 3 декабря. В случае утверждения прошений судом Кокорин и Мамаев встретят Новый год в «Бутырке».

Спортсмены были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания футболистов истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты Мамаева и Кокорина о смене меры пресечения были отклонены судом, однако адвокаты заявили, что продолжат настаивать на мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

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