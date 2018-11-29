Сладкая парочка встретит Новый год за решеткой?

По словам источника в МВД России, следствие будет просить суд оставить спортсменов в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Основанием для этого станут незаконченные экспертизы, а также «связи футболистов в различных органах государственной власти».

Ходатайства будут поданы 30 ноября либо 3 декабря. В случае утверждения прошений судом Кокорин и Мамаев встретят Новый год в «Бутырке».