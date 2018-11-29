Guardian анализирует причины нового витка эскалации российско-украинского конфликта. Поступившая буквально через несколько дней после стычки в Керченском проливе информация о том, что уже в этом году Россия разместит в Крыму зенитно-ракетную систему C-400, звучит пугающе, пишет издание. И на первый взгляд российский президент Владимир Путин выбрал путь эскалации и бросает вызов.
Но первый взгляд может вводить в заблуждение, продолжает Guardian. Все стороны конфликта Крым-Донбасс заинтересованы в привлечении внешнего внимания и формировании определенного мнения за пределами страны. И все это не то, чем кажется.
На самом деле Россия с 2014 года разместила уже три таких системы в Крыму и теперь добавляет четвертую. Это, конечно, не та новость, которой можно радоваться, но она не обязательно является прелюдией к тотальной войне.
Есть разные мнения о мотивах Путина, говорится далее в статье. Западные аналитики предполагают, что он хочет блокировать индустриальные порты на Азовском море и на востоке Украины, тем самым экономически ослабив Киев и продемонстрировав превосходящий контроль Москвы. Также это может быть реакцией на план Украины по созданию новой военно-морской базы на Азовском море. Такая реакция, в свою очередь, может быть частью долгосрочной стратегии России по вытеснению НАТО из черноморского региона.