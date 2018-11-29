Узнайте, в какой из стран Балтии самая дорогая недвижимость

Судя по обзору рынка недвижимости балтийских стран, проведенному специалистами Земельного департамента, самое дорогое жилье - у нас в Эстонии.
«Результаты анализа показывают, что недвижимость в Эстонии куда дороже, чем в Латвии и Литве. Но если сравнить среднюю месячную брутто-зарплату в этих странах, то в Эстонии она тоже выше, поэтому в дорогой недвижимости нет ничего удивительного», - сказал главный специалист отдела оценки недвижимости Земельного департамента Йоханнес Ныупуу.
В 2017 году больше всего сделок с застроенной землей было произведено в Литве – 12 061 сделок, затем идет Латвия - с 9 629 и Эстония с 7 364 сделками. При этом процентное соотношение сделок с земельными участками, застроенными частными домами, выглядит следующим образом: в Литве - 54%, в Латвии - 55% и в Эстонии - 66%.
Стоимость жилой недвижимости - от частных домов до квартир - от года к году растет. Цена квадратного метра жилой площади выше всего в Эстонии, а ниже - в Латвии. Средняя цена квадратного метра квартирной собственности лидирует в Таллинне – 1 752 евро, затем идет Вильнюс с 1 615 евро за квадратный метр. А вот самая высокая стоимость квадратного метра в Латвии не в Риге, где она равна 913 евро, а в Юрмале: 1 100 евро за квадратный метр.