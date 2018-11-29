Узнайте, в какой из стран Балтии самая дорогая недвижимость

«Результаты анализа показывают, что недвижимость в Эстонии куда дороже, чем в Латвии и Литве. Но если сравнить среднюю месячную брутто-зарплату в этих странах, то в Эстонии она тоже выше, поэтому в дорогой недвижимости нет ничего удивительного», - сказал главный специалист отдела оценки недвижимости Земельного департамента Йоханнес Ныупуу.

В 2017 году больше всего сделок с застроенной землей было произведено в Литве – 12 061 сделок, затем идет Латвия - с 9 629 и Эстония с 7 364 сделками. При этом процентное соотношение сделок с земельными участками, застроенными частными домами, выглядит следующим образом: в Литве - 54%, в Латвии - 55% и в Эстонии - 66%.