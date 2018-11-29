Редкое предложение: в Вильянди продается историческое здание женской гимназии

Здание женской гимназии было построено в 1886 году, а сейчас покупатель сможет превратить его во что-то особенное, исходя из своих желаний и возможностей, размышляет портал Kodustiil.
Историческая недвижимость общей площадью 1654 квадратных метра на данный момент является общественным зданием, но, по содержащейся в объявлении информации, целевое назначение строения и земельного участка можно изменить.
Объект, выставленный на продажу, состоит из двух зданий: Линну, 4 и Линну, 4а. Первое представляет собой двухэтажное здание с двускатной крышей, построенное в стиле позднего классицизма. Несущие конструкции здания - как горизонтальные, так и вертикальные - из древесины.
Здание на Линну, 4а - типичный вильяндиский жилой дом на ленточном фундаменте и под красной черепичной крышей. Несущие конструкции - горизонтальные бревна.
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