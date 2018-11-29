Редкое предложение: в Вильянди продается историческое здание женской гимназии

Историческая недвижимость общей площадью 1654 квадратных метра на данный момент является общественным зданием, но, по содержащейся в объявлении информации, целевое назначение строения и земельного участка можно изменить.

Объект, выставленный на продажу, состоит из двух зданий: Линну, 4 и Линну, 4а. Первое представляет собой двухэтажное здание с двускатной крышей, построенное в стиле позднего классицизма. Несущие конструкции здания - как горизонтальные, так и вертикальные - из древесины.