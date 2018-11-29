Эстонские предприниматели: спячка строительного рынка Финляндии бьет и по нам

«На самом деле строительство в Финляндии идет полным ходом», - сказал один из владельцев Rand & Tuulberg и председатель правления Эстонского союза предпринимателей Райво Ранд, по словам которого, в сокращении объема выдачи разрешений на строительство нет ничего необычного.

По его словам, за падением могут стоять уже имеющиеся разрешения на строительство, которые до сих пор не были реализованы. Опираясь на цифры экспорта AS Muuga Betoonelement, Ранд подтвердил, что некоторые проекты в Финляндии застопорились.

По его оценке, падение объема выдачи разрешений на строительство до уровня 2015 года не является мрачной перспективой, поскольку тогда уровень в Финляндии был очень хорошим, а нынешняя ситуация может быть обусловлена нехваткой рабочей силы.

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Postimees писал во вторник, что падение строительного рынка Финляндии давно прогнозировалось, но теперь это выражается также в статистике. По данным статистического центра, с сентября по июль было выдано крайне мало новых разрешений на строительство. По последним данным, новых разрешений на строительство было выделено в объеме 5,8 миллионов кубических метров, что на 25,4 процента меньше, чем в прошлом году.