График: половина жителей Эстонии зарабатывает более тысячи евро

По сравнению с третьим кварталом 2017 года, медиана повысилась на 91 евро - с 909 до 1000 евро. Тогда выплаты были сделаны 568 281 работнику на сумму 1,77 млрд евро, пишет Postimees.

Самая высокая медианная зарплата в третьем квартале 2018 года была в Харьюском уезде, а самая низкая - в Ида-Вирумаа: 1117 и 800 евро соответственно.