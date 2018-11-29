График: половина жителей Эстонии зарабатывает более тысячи евро

По данным Налогово-таможенного департамента, в третьем квартале 2018 года медианная зарплата составила 1000 евро. Сумма выплат работникам составила 1,97 млрд евро, выплаты были сделаны 580 670 жителям Эстонии.
По сравнению с третьим кварталом 2017 года, медиана повысилась на 91 евро - с 909 до 1000 евро. Тогда выплаты были сделаны 568 281 работнику на сумму 1,77 млрд евро, пишет Postimees.
Самая высокая медианная зарплата в третьем квартале 2018 года была в Харьюском уезде, а самая низкая - в Ида-Вирумаа: 1117 и 800 евро соответственно.
Медианная зарплата - это зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка. Статистика Налогово-таможенного департамента за каждый квартал охватывает заработную плату и другие доходы, облагаемые подоходным налогом, который декларируется работодателем в дополнении к декларации о подоходном и социальном налоге. К этому не относятся компенсации за увольнение.