Боль, страх, злость здесь и сейчас... Тот случай, когда в кадре творится история Лучшие фото Reuters 2018
29 ноября 2018, 10:10
Война, природные катастрофы, грандиозные свадьбы и спортивные события мирового масштаба - ежедневно фоторепортеры новостных агентств делают миллионы снимков о том, что происходит вокруг. Агентство Reuters выбрало свои лучшие кадры за 2018 год - от балерины, подглядывающей за футбольным матчем, до легендарного рукопожатия лидеров Северной и Южной Кореи.
Галерея: Лучшие фотографии 2018 года от Reuters
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