Пожары в Греции

ФОТО: Reuters/ScanPix

Война, природные катастрофы, грандиозные свадьбы и спортивные события мирового масштаба - ежедневно фоторепортеры новостных агентств делают миллионы снимков о том, что происходит вокруг. Агентство Reuters выбрало свои лучшие кадры за 2018 год - от балерины, подглядывающей за футбольным матчем, до легендарного рукопожатия лидеров Северной и Южной Кореи.

Галерея: Лучшие фотографии 2018 года от Reuters  

Галерея на десерт: Лучшие фотографии 2018 года от Reuters  на тему "Животные"