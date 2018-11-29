Война, природные катастрофы, грандиозные свадьбы и спортивные события мирового масштаба - ежедневно фоторепортеры новостных агентств делают миллионы снимков о том, что происходит вокруг. Агентство Reuters выбрало свои лучшие кадры за 2018 год - от балерины, подглядывающей за футбольным матчем, до легендарного рукопожатия лидеров Северной и Южной Кореи.