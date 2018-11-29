Нарвитяне игнорируют требование носить светоотражатели: не хотят, не успели, поменяли куртку

Неприятным сюрпризом стал тот факт, что в Нарве тех, кто не носит светоотражатель, оказалось достаточно много. И причины называются разные: новая куртка, другая сумка или просто "а не хочу", передает ETV+ .

Несмотря на то, что проводились и проводятся информационные кампании, люди продолжают игнорировать это минимальное средство безопасности на дороге в темное время суток. За пару часов акции было роздано внушительное количество светоотражателей лишь на одной улице в Нарве, но и не меньше шоколадок вручили тем, кто помнит о своей безопасности.