Фото: фирма построила дом, сохранив все деревья на участке

Архитектурное бюро Abraham John Architects нашло отличную возможность построить дом среди деревьев таким образом, чтобы не повредить столетние деревья, рассказывает Inhabitat.

ФОТО: inhabitat.com

Дом площадью более 600 квадратных метров предстояло построить среди 19 старых пальм, причем заказчик проекта желал оставить все деревья в целости и сохранности.

Дом был спроектирован с учетом этого пожелания. А при выборе строительных материалов предпочтение было отдано камню и глине.

ФОТО: inhabitat.com

Своеобразен внешний вид дома: он состоит из нескольких строений, соединенных между собой террасами. В доме есть все необходимые современные удобства. Имеется и бассейн.

ФОТО: inhabitat.com