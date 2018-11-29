Фото: фирма построила дом, сохранив все деревья на участке

При проектировании частного дома, чтобы не нанести урон природе, необходимо учитывать уже имеющиеся на земельном участке зеленые насаждения. В данном случае ни одно дерево не пострадало, пишет портал Kodustiil.
Архитектурное бюро Abraham John Architects нашло отличную возможность построить дом среди деревьев таким образом, чтобы не повредить столетние деревья, рассказывает Inhabitat.
Дом площадью более 600 квадратных метров предстояло построить среди 19 старых пальм, причем заказчик проекта желал оставить все деревья в целости и сохранности.
Дом был спроектирован с учетом этого пожелания. А при выборе строительных материалов предпочтение было отдано камню и глине.
Своеобразен внешний вид дома: он состоит из нескольких строений, соединенных между собой террасами. В доме есть все необходимые современные удобства. Имеется и бассейн.
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