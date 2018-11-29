Чт, 29.11.2018
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Симуляции Неймара бесят футболистов

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Neymar

ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен действиями соперника и решениями арбитра Шимона Марциняка в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Клопп обвинил парижан в симулировании.

«Знаю, что потом напишут журналисты, будто Клопп жалуется. Но постоянные остановки в этом матче были неприятны. Мы выиграли в Англии два раза подряд награду фэйр-плей. Но в матче с «ПСЖ» мы выглядели какими-то мясниками. Постоянно получали жёлтые карточки.

Действия игроков «ПСЖ», особенно Неймара, были умными. Они постоянно падали, будто произошло что-то серьёзное. И это выводило игроков «Ливерпуля» из себя.

Мы были настроены агрессивно, но агрессия не всегда помогает в футболе. К сожалению, судья позволил сложиться такой ситуации на поле», — цитирует Клоппа championat.com.

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