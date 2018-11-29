Симуляции Неймара бесят футболистов

«Знаю, что потом напишут журналисты, будто Клопп жалуется. Но постоянные остановки в этом матче были неприятны. Мы выиграли в Англии два раза подряд награду фэйр-плей. Но в матче с «ПСЖ» мы выглядели какими-то мясниками. Постоянно получали жёлтые карточки.

Действия игроков «ПСЖ», особенно Неймара, были умными. Они постоянно падали, будто произошло что-то серьёзное. И это выводило игроков «Ливерпуля» из себя.