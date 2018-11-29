Обращение в полицию не спасло женщину от похищения и жестокого изнасилования

Во многом так произошло потому, что есть параграф закона, который гласит, что нарушение запрета на приближение является преступлением лишь тогда, когда оно повторяется. Таким образом, было недостаточно, например, того, что Александр в первый раз нарушил запрет, приблизился к Анне и силой вытащил из машины. Не хватило и того, что в апреле Александр второй раз встретился с Анной и угрожал плеснуть ей в лицо кислотой из-за того, что она обратилась в полицию.

Восемь месяцев Александр терроризировал Анну, а потом изнасиловал. Полиция не смогла этого предотвратить. ФОТО: Pm

“Мужчина не признал себя виновным в угрозах. Также в момент угрозы рядом не было свидетелей, которые могли бы дать показания. Речь шла о ситуации “слово против слова””, - пояснила прокурор Фирсова причины, по которым случай с угрозами поначалу не закончился обвинением.

14 июня, всего за два дня до изнасилования, Александр со своим адвокатом сидел за столом прокурора, чтобы дать подпись на согласительное производство. Мужчина признался, что в течение полугода неоднократно избивал Анну, сознался он и в угрозе кислотой.

“В тот момент мужчина утверждал, что раскаивается и не причинял женщине боль осознано. Он оправдывал себя тем, что хочет жить с ней ради их общего ребенка, - рассказала помощник прокурора. – Ранее он не был судим”.

Запрет на приближение – только бумажка?

За день до изнасилования (через день после похода в прокуратуру) Александр еще раз угрожал Анне около ее дома. В течение всего июня Александр отправил Анне целых 76 сообщений. Прокуратура узнала о них лишь после изнасилования.

Случалось так, что женщине никак не удавалось доказать, что запрет был нарушен, поскольку свидетелей обычно не бывает.

Каждое сообщение считается нарушением запрета на приближение, таким образом Александр успел нарушить запрет около 80 раз. Это составляет значительную часть из всех нарушений запрета на приближение в Эстонии за первые десять месяцев этого года, которых оказалось 168. Три года назад один мужчина умудрился нарушить запрет целых 164 раза, в прошлом году нашелся преступник, нарушивший запрет на приближение в 71 случае.

Ежедневно сталкивающаяся с насилием против женщин заведующая Пярнуским женским приютом Марго Орупыльд констатировала, что люди считают запрет на приближение волшебной палочкой. “Ожидания в этой ситуации оправданно высоки, потому что ты же чувствуешь, что твоей жизни угрожает опасность, - рассказала она. – Но запрет на приближение – это всего лишь бумажка! По крайней мере, для тех, кто не соблюдает законы. Однако именно такими мы зачастую здесь и занимаемся”.

Орупыльд констатировала, что и ей известны случаи, где запрет на приближение оказался бессмысленным, и случалось так, что женщине никак не удавалось доказать, что запрет был нарушен, поскольку свидетелей обычно не бывает.

Советник Министерства юстиции Анне Круусемент считает запрет на приближение в большинстве случаев действенной мерой.

“Гарантией запрета является, так сказать, угроза, что если ты его нарушишь, тебя будут судить в уголовном порядке. И в большинстве случаев такой порядок работает. Из всех лиц, в отношении которых был введен запрет на приближение, нарушили его лишь немногие”, - пояснила она, добавив, что назначение запрета на приближение в целом нельзя считать провалившимся.