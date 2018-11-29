Обращение в полицию не спасло женщину от похищения и жестокого изнасилования

Бывший сожитель постоянно терроризировал женщину – даже после того, как ему запретили к ней приближаться. Потерпевшая неоднократно искала помощи у полиции, но стала жертвой похищения и изнасилования, пишет Postimees.
Всякий раз, когда жительница Кохтла-Ярве Анна (имя изменено) выходила из дома, она со страхом надеялась, что во дворе ее не ждет 46-летний Александр – бывший сожитель, постоянно терроризировавший ее уже полгода.
Казалось, что женщина испробовала все, чтобы защититься: Анна разорвала с агрессивным мужчиной отношения, но последний продолжал ее домогаться; женщина неоднократно обращалась в полицию, но преступник продолжал ходить возле ее дома; мужчине запретили приближаться к Анне, но и это его не отпугнуло.
Поведение бывшего становилось все более жестоким.
Кошмарная поездка
Самый большой страх Анны стал явью утром 16 июня, когда, выйдя во двор, она увидела, что Александр снова ждет ее там. Мужчина сразу двинулся к ней, схватил за шею, вытащил нож и приставил к горлу.
Александр попытался заклеить рот Анны скотчем. Когда ему это не удалось, он затащил ее в машину, усадил на пассажирское сиденье, сам сел на водительское, закрыл двери и поехал в сторону Тарту.
После многочасовой езды, непосредственно перед Тарту, Александр свернул с шоссе Йыхви-Тарту-Валга на лесную дорогу и остановился около озера. Он вновь выхватил нож и, угрожая им, стал стаскивать с Анны одежду. Несмотря на просьбы женщины Александр не остановился. Из-за страха смерти женщина не осмелилась воспротивиться. Кричать не было смысла, поскольку на лесной дорожке никто не услышал бы криков о помощи.
Александр изнасиловал свою жертву. Затем он вытащил ее из машины и еще раз изнасиловал. Все это он снимал на телефон.
Не хватило и того, что в апреле Александр второй раз встретился с Анной и угрожал плеснуть ей в лицо кислотой из-за того, что она обратилась в полицию.
После этого Александр сам запихнул женщину обратно в машину и поехал в сторону Риги. Поскольку женщина обещала, что не станет обращаться в полицию, Александр согласился развернуться и отвез ее обратно домой. Кошмарная поездка длилась восемь часов.
Дома Анна позвонила в полицию, в ту же ночь насильник был задержан и оставлен под стражей.
“Когда мы задним числом оцениваем наши решения, у нас всех возникает вопрос, все ли мы сделали, чтобы предотвратить преступления, - сказала ведущая дело прокурор Наталья Фирсова. – К сожалению, ни полиция, ни прокуратура не всегда могут предвидеть преступления”.
Впервые Анна сообщила об агрессивно ведущем себя мужчине еще в январе, за пять месяцев до изнасилования. Тогда было решено не брать Александра под стражу, Вируский уездный суд назначил ему на время следствия запрет на приближение: агрессивный мужчина не имел права даже посылать Анне сообщения в соцсетях, не говоря о том, чтобы таскаться возле ее дома.
До изнасилования преступник неоднократно нарушал запрет, женщина сообщала об этих случаях в полицию, но немедленной реакции это за собой не повлекло.
Во многом так произошло потому, что есть параграф закона, который гласит, что нарушение запрета на приближение является преступлением лишь тогда, когда оно повторяется. Таким образом, было недостаточно, например, того, что Александр в первый раз нарушил запрет, приблизился к Анне и силой вытащил из машины. Не хватило и того, что в апреле Александр второй раз встретился с Анной и угрожал плеснуть ей в лицо кислотой из-за того, что она обратилась в полицию.
“Мужчина не признал себя виновным в угрозах. Также в момент угрозы рядом не было свидетелей, которые могли бы дать показания. Речь шла о ситуации “слово против слова””, - пояснила прокурор Фирсова причины, по которым случай с угрозами поначалу не закончился обвинением.
14 июня, всего за два дня до изнасилования, Александр со своим адвокатом сидел за столом прокурора, чтобы дать подпись на согласительное производство. Мужчина признался, что в течение полугода неоднократно избивал Анну, сознался он и в угрозе кислотой.
“В тот момент мужчина утверждал, что раскаивается и не причинял женщине боль осознано. Он оправдывал себя тем, что хочет жить с ней ради их общего ребенка, - рассказала помощник прокурора. – Ранее он не был судим”.
Запрет на приближение – только бумажка?
За день до изнасилования (через день после похода в прокуратуру) Александр еще раз угрожал Анне около ее дома. В течение всего июня Александр отправил Анне целых 76 сообщений. Прокуратура узнала о них лишь после изнасилования.
Случалось так, что женщине никак не удавалось доказать, что запрет был нарушен, поскольку свидетелей обычно не бывает.
Каждое сообщение считается нарушением запрета на приближение, таким образом Александр успел нарушить запрет около 80 раз. Это составляет значительную часть из всех нарушений запрета на приближение в Эстонии за первые десять месяцев этого года, которых оказалось 168. Три года назад один мужчина умудрился нарушить запрет целых 164 раза, в прошлом году нашелся преступник, нарушивший запрет на приближение в 71 случае.
Ежедневно сталкивающаяся с насилием против женщин заведующая Пярнуским женским приютом Марго Орупыльд констатировала, что люди считают запрет на приближение волшебной палочкой. “Ожидания в этой ситуации оправданно высоки, потому что ты же чувствуешь, что твоей жизни угрожает опасность, - рассказала она. – Но запрет на приближение – это всего лишь бумажка! По крайней мере, для тех, кто не соблюдает законы. Однако именно такими мы зачастую здесь и занимаемся”.
Орупыльд констатировала, что и ей известны случаи, где запрет на приближение оказался бессмысленным, и случалось так, что женщине никак не удавалось доказать, что запрет был нарушен, поскольку свидетелей обычно не бывает.
Советник Министерства юстиции Анне Круусемент считает запрет на приближение в большинстве случаев действенной мерой.
“Гарантией запрета является, так сказать, угроза, что если ты его нарушишь, тебя будут судить в уголовном порядке. И в большинстве случаев такой порядок работает. Из всех лиц, в отношении которых был введен запрет на приближение, нарушили его лишь немногие”, - пояснила она, добавив, что назначение запрета на приближение в целом нельзя считать провалившимся.
В первой половине ноября Вируский уездный суд признал Александра виновным в многочисленных преступлениях, совершенных против Анны: изнасиловании, незаконном лишении свободы, угрозе, избиении и нарушениях запрета на приближение. Суд приговорил преступника к двум годам и одиннадцати месяцам тюрьмы.