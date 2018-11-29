«Может, и за превышение скорости наказывать начнут?»: выписанный CityPark штраф изумил посетителя больницы

«Я с ребенком поехал в больницу на улице Рави. Парковочные карманы были все заняты, а на прием к врачу опаздывать было нельзя, поэтому решил припарковать машину так, чтобы она проезду особо не мешала. Парковку оплатил и побежал, - сообщил Виктор. – Когда вернулись к машине, обнаружил под дворником штраф. Проверил телефон. Подтверждение об оплате парковки было получено. После непродолжительного изучения бумажки заметил, что штраф мне был назначен за парковку в неположенном месте. Согласен, что машина стояла под знаком, но с каких пор обычная частная фирма может выписывать штраф за нарушение Закона о дорожном движении? Может, они еще и за превышение скорости штрафовать начнут?»

Полученный у больницы штраф. ФОТО: Фото читателя.

По словам читателя, он даже усомнился, что квитанцию под дворник положил сотрудник фирмы CityPark. «Может, это новый вид мошенничества? Вполне вероятно, что это и не CityPark выписал мне штраф. Разве они могут штрафовать за подобные нарушения?» - поинтересовался он.

Действительно, ситуация выглядит неоднозначной, потому что обычно на частных парковках штраф (точнее, неустойку) выписывают, если водитель автомобиля по какой-то причине не оплатил парковку. В нашем же случае штраф назначили за парковку в неположенном месте. Обычно в таких ситуациях нарушителя наказывает МуПо, либо полиция.

По словам завотделом Муниципальной полиции Трийн Уудевяли, МуПо может выписать штраф за нарушение правил парковки в том случае, если собственник земли сам обратится за помощью. «По собственной инициативе мы не ведем надзор за соблюдением правил парковки на частной земле», - сказала она, а также добавила, что собственник земли должен обеспечивать надзор собственными силами.

«В данном случае оператором парковки является фирма CityPark, у которой есть право следить за соблюдением правил парковки. Любой штраф, полученный на этой земле, следует оспаривать, обратившись в CityPark», - подытожила она.

Представитель CityPark Eesti OÜ Антрес Тоом сообщил, что нарушение условий парковки было зафиксировано в Таллинне по адресу Рави, 27. По его словам, автомобиль читателя был припаркован с нарушением условий парковки, поэтому контролер назначил штраф (неустойку – ред.).

«Согласно части четвертой 186-й статьи Закона о дорожном движении, собственник дороги или лицо, ответственное за организацию содержания дороги, организует парковку путем установки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и с помощью других средств регулирования дорожного движения. По закону, парковка также является частью дороги. Если говорить о парковке по адресу Рави, 27, где было зафиксировано нарушение, то она не является территорией местного самоуправления, где организация парковки осуществляется, согласно Закону о дорожном движении. Частноправовые юридические лица (парковочные операторы) могут предлагать услуги парковки на частной, так и принадлежащей местному самоуправлению земле», - сказал Тоом.