«Может, и за превышение скорости наказывать начнут?»: выписанный CityPark штраф изумил посетителя больницы

Поездка читателя Rus.Postimees с ребенком в Восточно-Таллиннскую центральную больницу была омрачена обнаруженным под дворником штрафом. Но автомобилист был не столько удивлен самим штрафом, сколько причиной его назначения.
«Я с ребенком поехал в больницу на улице Рави. Парковочные карманы были все заняты, а на прием к врачу опаздывать было нельзя, поэтому решил припарковать машину так, чтобы она проезду особо не мешала. Парковку оплатил и побежал, - сообщил Виктор. – Когда вернулись к машине, обнаружил под дворником штраф. Проверил телефон. Подтверждение об оплате парковки было получено. После непродолжительного изучения бумажки заметил, что штраф мне был назначен за парковку в неположенном месте. Согласен, что машина стояла под знаком, но с каких пор обычная частная фирма может выписывать штраф за нарушение Закона о дорожном движении? Может, они еще и за превышение скорости штрафовать начнут?»
По словам читателя, он даже усомнился, что квитанцию под дворник положил сотрудник фирмы CityPark. «Может, это новый вид мошенничества? Вполне вероятно, что это и не CityPark выписал мне штраф. Разве они могут штрафовать за подобные нарушения?» - поинтересовался он.
Действительно, ситуация выглядит неоднозначной, потому что обычно на частных парковках штраф (точнее, неустойку) выписывают, если водитель автомобиля по какой-то причине не оплатил парковку. В нашем же случае штраф назначили за парковку в неположенном месте. Обычно в таких ситуациях нарушителя наказывает МуПо, либо полиция.
По словам завотделом Муниципальной полиции Трийн Уудевяли, МуПо может выписать штраф за нарушение правил парковки в том случае, если собственник земли сам обратится за помощью. «По собственной инициативе мы не ведем надзор за соблюдением правил парковки на частной земле», - сказала она, а также добавила, что собственник земли должен обеспечивать надзор собственными силами.
«В данном случае оператором парковки является фирма CityPark, у которой есть право следить за соблюдением правил парковки. Любой штраф, полученный на этой земле, следует оспаривать, обратившись в CityPark», - подытожила она.
Представитель CityPark Eesti OÜ Антрес Тоом сообщил, что нарушение условий парковки было зафиксировано в Таллинне по адресу Рави, 27. По его словам, автомобиль читателя был припаркован с нарушением условий парковки, поэтому контролер назначил штраф (неустойку – ред.).
«Согласно части четвертой 186-й статьи Закона о дорожном движении, собственник дороги или лицо, ответственное за организацию содержания дороги, организует парковку путем установки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и с помощью других средств регулирования дорожного движения. По закону, парковка также является частью дороги. Если говорить о парковке по адресу Рави, 27, где было зафиксировано нарушение, то она не является территорией местного самоуправления, где организация парковки осуществляется, согласно Закону о дорожном движении. Частноправовые юридические лица (парковочные операторы) могут предлагать услуги парковки на частной, так и принадлежащей местному самоуправлению земле», - сказал Тоом.
По словам представителя CityPark, у предприятия заключен договор с собственником земли, согласно которому фирма занимается организацией парковки в данном месте. Также он сообщил, что при въезде на данную территорию установлены знаки, где указаны правила парковки и договорные условия. «Согласно 6-му пункту условий договора, парковаться и двигаться по территории парковки разрешается, согласно разметке, установленным дорожным знакам, либо руководствуясь сигналами регулировщика. Запрещено останавливаться или парковаться в местах, где установлен соответствующий дорожный знак. На всех въездах на территорию парковки установлены знаки, где также обозначены условия парковки», - сообщил он.
Тоом подчеркнул, что автомобиль читателя был припаркован в зоне действия знака номер 361 (остановка запрещена), по этой причине был выписан штраф за нарушение условий договора. Согласно ст. 3 Обязательственно-правового закона, обязательственные отношения могут возникать из договора. Исходя из ст. 8 все того же закона, договором является сделка, заключаемая между двумя или более лицами (стороны договора), согласно которой сторона договора обязуется или стороны договора обязуются совершить или не совершать какое-либо действие. Договор является обязательным для исполнения сторонами договора.
В ч. 1 ст. 9 Обязательственно-правового закона сказано, что Договор заключается путем представления оферты и ее акцепта, а также путем иного обмена взаимными волеизъявлениями при достаточной убежденности в достижении соглашения между сторонами договора. Во второй части данной статьи сказано, что акцептом оферты договор считается заключенным с момента получения акцепта оферентом. Если акцепт выражается в действии, которое не является прямым волеизъявлением, то договор считается заключенным с момента, когда оференту стало известно о совершении действия, за исключением случаев, когда, исход я из оферты, сложившейся между сторонами договора практики или обычая, договор считается заключенным с момента совершения действия.
В CityPark подчеркнули, что въезд автомобиля на территорию парковки считает согласием водителя с условиями договора. По мнению парковочного оператора, речи о прецеденте в данном случае не идет, поскольку подобные штрафы назначают и на других парковках, включая те, что находятся на территории местных самоуправлений.
«В общем, если говорить о самом штрафе, то он действительно был выписан сотрудником CityPark Eesti OÜ. Странно, что водитель припарковал свой автомобиль, не считаясь с другими участниками движения. В том месте, где стоял автомобиль, узкая дорога, по которой, например, ездят автомобили оперативных служб, другие родители везут своих детей в больницу. Еще более странным выглядят попытки найти оправдание нарушению, - сказал Тоом и напомнил, что оплата парковки не разрешает оставлять автомобиль там, где водителю вздумается.
Присяжный адвокат Индрек Сирк из адвокатского бюро Sirk ja Saareväli сообщил, что Закон о дорожном движении действует на всех дорогах страны вне зависимости от формы собственности.
По словам Сирка, штрафовать за нарушение Закона о дорожном движение может полиция или местное самоуправление, но если парковка на частной земле осуществляется на основании договора (об этом водителя обычно извещают при въезде на территорию парковки), то у собственника земли или его представителя есть право назначать неустойку за нарушение условий договора.
Поскольку речь идет о разных правовых отношениях, то за одно и то же нарушение водитель может получить как неустойку от оператора парковки, так и штраф от полиции или местного самоуправления.
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