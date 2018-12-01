Сб, 1.12.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас

Первый Адвент. Начинается подготовка к Рождеству

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ФОТО: fashiony.ru

В этом году первая свеча Адвента зажигается в первое воскресенье декабря. Продолжается украшение дома к празднику.

Примите советы от fashiony.ru, как сделать оригинальные подсвечники. Для этого вам понадобятся стеклянные банки разных размеров, красивая, но неяркая бумага – например, отлично смотрятся листы из нотной тетради или кружево приглушенных тонов. Клей - обязательно, бусинки и бечевка – на ваше усмотрение.

fashiony.ru

ФОТО: Фото: fashiony.ru

Очень эффектно выглядят и обязательно понравятся детям  башмачки на ножках столов и стульев. Для этого вам понадобятся старые пестрые детские гольфики или колготки и остатки фетра, кожи или настоящие детские башмачки.  

fashiony.ru

ФОТО: Фото: fashiony.ru

Остальные полезные советы для создания своими руками чудесных праздничных аксессуаров читайте ЗДЕСЬ

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