Первый Адвент. Начинается подготовка к Рождеству

Примите советы от fashiony.ru, как сделать оригинальные подсвечники. Для этого вам понадобятся стеклянные банки разных размеров, красивая, но неяркая бумага – например, отлично смотрятся листы из нотной тетради или кружево приглушенных тонов. Клей - обязательно, бусинки и бечевка – на ваше усмотрение.