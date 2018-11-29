Госэкзамены 2018: иноязычные школьники осваивают эстонский рекордными темпами

Средний балл по эстонскому как неродному составил 63,4. Это на целых 3,2 балла выше по сравнению с прошлым годом (60,2). В этом году улучшились результаты в части письма, разговорной речи и языковой структуры.

Тем, кто сдал эстонский минимум на 60% от максимума, будет выдано свидетельство о знании эстонского языка на уровень В2. В этом году уровень В2 получили 1246 ученика, то есть 61,2% сдававших экзамен. Это рекордный результат по сравнению с предшествующими годами. В прошлом году он составил 53,8%.