Открытая планировка квартир уходит в прошлое по нескольким важным причинам

Дизайнеры интерьера постепенно пришли к выводу, что открытая кухня-гостиная – одно из самых непрактичных нововведений, хотя в Эстонии оно популярно уже лет двадцать. Почему же кухня-гостиная уходит в прошлое?

1. Все на виду

В маленьком помещении легче сделать уборку, а большое открытое пространство всё приобретает неряшливый вид, даже если в зоне кухни всего-навсего на столе оставлена посуда после завтрака.

2. Трудно выбрать цвет стен

Если кухня и гостиная находятся в одном помещении, куда к тому же выходит прихожая, все стены должны быть одного цвета. А вот какой это должен быть цвет –решить трудно.

3. Это нерационально

При таком варианте остается много пустого пространства, вместо стены, около которой можно было бы разместить необходимую мебель. В частных домах это еще и вопрос затрат на отопление: большую площадь труднее и дороже отапливать.

4. Мало возможностей для перестановок

С этим, конечно, можно поспорить, но считается, что в открытом пространстве место для шкафа или дивана выбирают раз и навсегда, а отдельная комната имеет больше возможностей для различных вариантов меблировки.

5. Много свободных стен

В открытом помещении для создания уюта нужны, например, большие картины. А это сопряжено с большими расходами. В помещении нормального размера стены можно украсить фотогафиями или небольшими картинками.

6. Отсутствие приватности

Вам хочется, чтобы никто не мешал готовить? В квартире с открытой планировкой это возможно, только если домашних нет дома или они разбрелись по отдельным комнатам, а ведь они так привыкли находиться в гостиной!

7. Запахи на всю квартиру

Запах из кухни наполняет всю квартиру, но это приятно, если вы печете пироги или булочки. Мало кому понравится обонять, сидя на диване около телевизора, запах кислой капусты или жареной рыбы, что обычно случается, если кухня и гостиная находятся в одном помещении.

8. Звуковые проблемы