Главную туристическую улицу Барселоны ожидают серьезные перемены

На знаменитой улице Рамбла в центре Барселоны в 2019 году начнется масштабная реконструкция, пишет turizm.ru. В связи с тем, что улица испытывает значительную пешеходную нагрузку, городские власти намерены сузить проезжую часть и расширить пешеходные зоны. Согласно плану благоустройства, которое начнется в конце следующего года, тротуары по боковым частям улицы увеличат до трех метров, а ширина бульвара в центре — до 30 метров. Кроме того, на Рамбла появятся новые озелененные зоны и дополнительные скамейки. Как отмечают инициаторы реконструкции, улица должна стать гораздо удобнее как для туристов, так и для местных жителей. Работы планируется закончить к концу 2020 года.