Главную туристическую улицу Барселоны ожидают серьезные перемены

Самую популярную пешеходную улицу Барселоны планируется расширить. Об этом сообщает портал «Туристические новости Каталонии».
На знаменитой улице Рамбла в центре Барселоны в 2019 году начнется масштабная реконструкция, пишет turizm.ru. В связи с тем, что улица испытывает значительную пешеходную нагрузку, городские власти намерены сузить проезжую часть и расширить пешеходные зоны. Согласно плану благоустройства, которое начнется в конце следующего года, тротуары по боковым частям улицы увеличат до трех метров, а ширина бульвара в центре — до 30 метров. Кроме того, на Рамбла появятся новые озелененные зоны и дополнительные скамейки. Как отмечают инициаторы реконструкции, улица должна стать гораздо удобнее как для туристов, так и для местных жителей. Работы планируется закончить к концу 2020 года.
Пешеходная улица Рамбла в Барселоне простирается от площади Каталонии до площади Портал. Ее протяжённость составляет 1,2 км. Улица состоит из 5 отдельных бульваров: Рамбла Каналетес, Рамбла Учения, Рамбла Цветов, Рамбла Капуцинов и Рамбла Святой Моники. На улице расположены три станции метро: Catalunya (линии метро L1, L3), Liceu (L3) и Drassanes (L3).
Среди главных достопримечательностей, расположенных здесь, здание Королевской Академии науки и искусств, рынок Бокерия, Музей эротики, мозаика Жоана Миро, театр Лисеу и многочисленные террасы расположенных на Рамбла ресторанов.