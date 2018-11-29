Сгоревшая "Калнциемская резиденция" - отражение алчности, равнодушия и злонамерений

Три дня в одном из эксклюзивных районов Риги горел построенный в 1914 году в стиле югенд шестиэтажный дом. После денационализации здание было намеренно доведено до ужасающего состояния, как и два находящиеся здания рядом. Это свидетельствует об алчности, халатности, злонамеренности, беспомощности и том, почему мы такие бедные, пишет Rus.TVNET.
Чужие в Пардаугаве
Пожар на Калнциема, 2в начался в ночь на воскресенье, 25 ноября. Крыша и все шесть этажей каменного здания горели так основательно, что снимки, которые появились в СМИ, поначалу показались какими-то неестественными.
Дом горел все воскресенье, тушение пожара продолжилось и в начале недели. Этой одной из редких построек югендстиля в Пардаугаве присвоен статус деградирующей – в ней никто не жил.
Те, кто годами проезжал мимо здания, привыкли отводить глаза, так три больших разрушающихся дома уже долгие годы являлись некрасивым пятном на лице Пардаугавы.
Вообще такие строения нетипичны для этой части города, они как будто пришли с противоположного берега.
В подобном плачевном состоянии все три больших здания – два из них находятся по адресу Калнциема, 2в, одно на Ранькя дамбис, 14. Квартал обнесен лентой, за которой ходят мужчины в желтых жилетах. Здесь же еще полицейские и пожарные. Воняет гарью, в окнах чернеют выгоревшие стены. Кажется, здание основательно повреждено, и не только от огня.
Фасад здания украшен орнаментом, массивные балконы расположены друг над другом. Когда-то с них открывались красивые виды на Ригу. Видно, что в комнатах высокие потолки.
На основании заключения строительных экспертов, через день после пожара Комитет городской собственности Рижской думы пришел к выводу, что здание сносить нельзя.
Управление национальной культурной собственности указало, что строение на Калнциема, 2в является выразительным объектом югендстиля, памятником архитектуры местного значения.
Здание не включено в списки культурных памятников, находящихся под защитой государства, и это значит, что до сих пор никаких препятствий для его перестройки не было. У Госинспекции по защите памятников культуры не было бы претензий к демонтажу строения, если бы был сохранен выходящий на улицу фасад с орнаментом в югендстиле.
Безопасный метод избавиться от нанимателей
В более хорошем состоянии остальные шестиэтажные здания, площадь которых в общей сложности составляет 3000 кв. метров. На Ранькя дамбис, 14 в советское время располагалась поликлиника, дворы простые, прямоугольные, типичные для доходных домов. До конца прошлого века в каждом из них жили люди.
Примерно до 2005 года дома управлялись плохо, но тем менее еще были живы.
Последние жители, не выдержав зиму без отопления, покинули дома в 2011 – 2012 годах. С этого времени жемчужины югендстиля облюбовали бомжи.
Во времена Ульманиса в доме 2в на улице Калнциема располагались доходные квартиры, офисы и магазин.
Когда пришли бурные 90-е, имущество вернули пяти владельцам, которые, не долго думая, в жирные годы дорого продали свои части дочернему предприятию Parex, а то, в свою очередь, за два года до кризиса, предугадав, что пузырь недвижимости скоро лопнет, с прибылью продало имущество некой фирме, которая во время кризиса обанкротилась.
В 2010 году дома 2в на Калнциема и здание на Ранькя дамбис на аукционе приобрела компания по развитию недвижимой собственности SIA Dekarta Property, принадлежащая гражданину России Денису Киму.
В 2013 году компания разместила в Facebook красивые фотографии, пообещав, что уже через год можно будет приобрести эксклюзивные квартиры в "Калнциемской резиденции".
Единственный плюс в том, что зарегистрированная на Кипре компания обнесла здания в Пардаугаве зеленой сеткой. Чтобы продать квартиры богатым россиянам, нужно было освободиться от проживающих в домах людей, у которых на руках были бессрочные договоры найма. У владельца был свой, опробованный в России, "простой и безопасный" метод.
Зимой отопление не подключили, и, когда часть жителей съехала, в пустые квартиры были запущены бомжи, от которых быстрее, чем от мороза и репрессий, унесли ноги оставшиеся жильцы. Некоторые все-таки остались и начали судиться.
Этот эпизод в истории домов закончился в 2015 году, когда инвестиционная компания понесла убытки в размере 2,62 млн евро. В 2016 году суд Видземского предместья Риги начал процесс о неплатежеспособности фирмы.
В это же время Комиссия по деградирующим строительным объектам квалифицировала здание 2в на улице Калнциема деградирующим категории В. Развалинами признано и дом 14 на Ранькя дамбис, построенный в 1912 году.
В сентябре 2017 года, когда самоуправление указало владельцам начать незамедлительное устранение недостатков, дома все еще принадлежали SIA Dekarta Property, но уже в октябре владельцем строений стало SIA K2B, которое связано с эстонским предприятием Tradesman EU, чей юридический адрес зарегистрирован в офисе эстонской компании по развитию и финансированию проектов недвижимости Novira Capital в здании Novira Plaza в Таллинне.
Расположенное рядом здание на Ранькя дамбис приобрело предприятие SIA NC K2A, принадлежащее самой Novira Capital.
Эстонское предприятие зарегистрировало в Латвии фирму SIA NC K2B, название которой похоже на название юридического владельца дома на Калнциема, и это говорит о том, что в будущем, возможно, планируется смена имущественных прав на эти здания, сообщает LETA.
Имущественный департамент Рижской думы год назад применил в отношении владельцев штраф в размере 1810 евро. Прошлым летом комиссия по деградирующим объектам приняла решение действовать незамедлительно, так как дома угрожают прохожим – с них что-то постоянно падает, развалины привлекают бомжей, там могут развлекаться подростки.
Имущественный департамент провел работы по перекрытию окон и дверей на первом этаже и в подвале зданий, за что потребовал от владельца 18 000 евро. Тот выплаты обжаловал.
"Почему мы вынуждены на это смотреть?"
Вид, который открывается с Вантового моста на дома-призраки – хорошая визитная карточка города, считает архитектор Петерис Блумс.
"Когда я по радио услышал о том, что опять горит необхозяйствованное строение, то подумал: разве в Риге вообще могут быть необхозяйствованные здания?"
По его мнению, обществу нужно более строго требовать приведение в порядок окружающую среду, так депрессивные здания негативно влияют на общественное сознание и понижают жизненный комфорт.
"Этот вид на протяжении нескольких лет влияет на ощущения тысяч людей. Почему они вынуждены на это смотреть?" По мнению архитектора, независимо от того, что послужило причиной пожара, в том что произошло, виноват владелец.
Он полагает, что решения чиновников в этот раз должны быть более строгими, направленными на интересы общества, а не коммерсантов.
Халатность, алчность, злонамеренность привели к уродству некогда красивых зданий.
"Один метод, как бороться с такими случаями – репрессивный, второй – другое мышление, помогающее понять, почему так происходит. Пора начать отличать злонамеренное игнорирование общественных интересов от небольших экономических возможностей людей".
Галерея: Сгоревшие здания на улице Калнциема