Сгоревшая "Калнциемская резиденция" - отражение алчности, равнодушия и злонамерений

В 2010 году дома 2в на Калнциема и здание на Ранькя дамбис на аукционе приобрела компания по развитию недвижимой собственности SIA Dekarta Property, принадлежащая гражданину России Денису Киму.

В 2013 году компания разместила в Facebook красивые фотографии, пообещав, что уже через год можно будет приобрести эксклюзивные квартиры в "Калнциемской резиденции".

ФОТО: Publicitātes foto

Единственный плюс в том, что зарегистрированная на Кипре компания обнесла здания в Пардаугаве зеленой сеткой. Чтобы продать квартиры богатым россиянам, нужно было освободиться от проживающих в домах людей, у которых на руках были бессрочные договоры найма. У владельца был свой, опробованный в России, "простой и безопасный" метод.

Зимой отопление не подключили, и, когда часть жителей съехала, в пустые квартиры были запущены бомжи, от которых быстрее, чем от мороза и репрессий, унесли ноги оставшиеся жильцы. Некоторые все-таки остались и начали судиться.

Этот эпизод в истории домов закончился в 2015 году, когда инвестиционная компания понесла убытки в размере 2,62 млн евро. В 2016 году суд Видземского предместья Риги начал процесс о неплатежеспособности фирмы.

Сгоревшее здание на улице Калнциема ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В это же время Комиссия по деградирующим строительным объектам квалифицировала здание 2в на улице Калнциема деградирующим категории В. Развалинами признано и дом 14 на Ранькя дамбис, построенный в 1912 году.

В сентябре 2017 года, когда самоуправление указало владельцам начать незамедлительное устранение недостатков, дома все еще принадлежали SIA Dekarta Property, но уже в октябре владельцем строений стало SIA K2B, которое связано с эстонским предприятием Tradesman EU, чей юридический адрес зарегистрирован в офисе эстонской компании по развитию и финансированию проектов недвижимости Novira Capital в здании Novira Plaza в Таллинне.

Сгоревшее здание на улице Калнциема ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Расположенное рядом здание на Ранькя дамбис приобрело предприятие SIA NC K2A, принадлежащее самой Novira Capital.

Эстонское предприятие зарегистрировало в Латвии фирму SIA NC K2B, название которой похоже на название юридического владельца дома на Калнциема, и это говорит о том, что в будущем, возможно, планируется смена имущественных прав на эти здания, сообщает LETA.

Имущественный департамент Рижской думы год назад применил в отношении владельцев штраф в размере 1810 евро. Прошлым летом комиссия по деградирующим объектам приняла решение действовать незамедлительно, так как дома угрожают прохожим – с них что-то постоянно падает, развалины привлекают бомжей, там могут развлекаться подростки.

Имущественный департамент провел работы по перекрытию окон и дверей на первом этаже и в подвале зданий, за что потребовал от владельца 18 000 евро. Тот выплаты обжаловал.

"Почему мы вынуждены на это смотреть?"

Вид, который открывается с Вантового моста на дома-призраки – хорошая визитная карточка города, считает архитектор Петерис Блумс.

"Когда я по радио услышал о том, что опять горит необхозяйствованное строение, то подумал: разве в Риге вообще могут быть необхозяйствованные здания?"

По его мнению, обществу нужно более строго требовать приведение в порядок окружающую среду, так депрессивные здания негативно влияют на общественное сознание и понижают жизненный комфорт.

"Этот вид на протяжении нескольких лет влияет на ощущения тысяч людей. Почему они вынуждены на это смотреть?" По мнению архитектора, независимо от того, что послужило причиной пожара, в том что произошло, виноват владелец.

Сгоревшее здание на улице Калнциема ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Он полагает, что решения чиновников в этот раз должны быть более строгими, направленными на интересы общества, а не коммерсантов.

Халатность, алчность, злонамеренность привели к уродству некогда красивых зданий.

"Один метод, как бороться с такими случаями – репрессивный, второй – другое мышление, помогающее понять, почему так происходит. Пора начать отличать злонамеренное игнорирование общественных интересов от небольших экономических возможностей людей".