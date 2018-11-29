Фигуристка высмеяла падения Неймара

Спортсменка заявила, что за всю свою карьеру не падала столько, сколько бразилец за 90 минут. "Смотрела матч "Ливерпуль" - "ПСЖ". За всю свою карьеру на льду я падала меньше, чем Неймар за 90 минут," - написала Туктамышева в Твиттере.