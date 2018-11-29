Чт, 29.11.2018
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Фигуристка высмеяла падения Неймара

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Елизавета Туктамышева

ФОТО: Eric Bolte / USA TODAY Sports

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично отозвалась о склонности к симуляции на футбольном поле нападающего "ПСЖ" Неймара.

Спортсменка заявила, что за всю свою карьеру не падала столько, сколько бразилец за 90 минут. "Смотрела матч "Ливерпуль" - "ПСЖ". За всю свою карьеру на льду я падала меньше, чем Неймар за 90 минут," - написала Туктамышева в Твиттере.

Во время чемпионата мира-2018 Неймара нередко подвергали критике за поведение после стыков с другими игроками на футбольном поле. 

Бразилец пополнил состав "ПСЖ" прошлым летом. Он пришел из "Барселоны", и его трансферная цена составила 222 миллиона евро.

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