Фигуристка высмеяла падения Неймара
29 ноября 2018, 11:56
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично отозвалась о склонности к симуляции на футбольном поле нападающего "ПСЖ" Неймара.
Спортсменка заявила, что за всю свою карьеру не падала столько, сколько бразилец за 90 минут. "Смотрела матч "Ливерпуль" - "ПСЖ". За всю свою карьеру на льду я падала меньше, чем Неймар за 90 минут," - написала Туктамышева в Твиттере.
Во время чемпионата мира-2018 Неймара нередко подвергали критике за поведение после стыков с другими игроками на футбольном поле.
Бразилец пополнил состав "ПСЖ" прошлым летом. Он пришел из "Барселоны", и его трансферная цена составила 222 миллиона евро.
Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) November 28, 2018