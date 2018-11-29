Rus.Postimees.eeТаллиннФото: вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизмаФото: вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизмаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать29 ноября 2018, 11:56Злоумышленники оставили царапины на мемориале жертвам коммунизма в Таллинне.Личности вандалов пока не установлены.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвандализммемориал жертвам коммунизматаллинн